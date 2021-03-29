廣告業者稱虧損涉神隱 投資人出面籲檢調速查

一家知名廣告電視牆媒體集團宣布虧損後，業者涉突避不見面且不支付薪資及投資人租金，多名受害投資人今天出面控訴，要求業者出面善後，並籲檢調單位盡速調查，以防業者脫產。

台中市議員李中、黃健豪上午陪同受害投資人在台中市議會國民黨團辦公室召開記者會，會中也撥打電話給此集團李姓董事長，但打了2通只聽到「你撥的號碼暫停使用」的回覆。

李中表示，這家號稱全台最大的廣告電視牆業者自去年12月13日宣布旗下連鎖咖啡店倒閉後，旗下各事業也陸續傳出營運不善而無法撥付薪資及支付投資人款項情況，集團員工及投資人立即籌組自救會，全案目前由調查局南投調查站偵辦中。

李中指出，集團李姓董事長於去年12月15日向員工及投資人發表道歉文，隔日宣稱營運權將由自救會經營後，立即避不見面，且陸續變更旗下各事業負責人名字及移轉個人資產，讓投資人及員工求助無門。

投資人陳姓女子表示，看好電視牆產業，她從民國103年投資新台幣100萬元，每月可收取1萬4000元租金，之後陸續加碼投資，累計共投資1200萬元，但去年12 月就未再收到租金。

投資人陳姓男子說，估計投資受害人數逾千人，金額大約20、30億元，為確保投資人權益，偵查機關應盡速調查及偵辦，凍結集團旗下相關公司及相關人士名下資產，避免相關人潛逃出境及脫產，也呼籲業者應該出來面對，與投資人達成和解。

集團李姓董事長在去年底發表的道歉文中表示，公司因擴充太快，沒有做好資金控管，導致虧損，加上遇到疫情，讓旗下公司都變成嚴重負擔。

道歉文指出，因為虧損造成無法如期支付公司各項支出，他願意努力來償還，也會誠實面對司法，清楚交代資金流程都是用在公司投資資產與支出，絕無私藏或脫產。（編輯：戴光育）