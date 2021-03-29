〈財經主筆室〉怕染疫現鈔流通量減少？台日韓三國不減反增

不說你可能不知道？很多人都認為避免鈔票的使用，就可以降低感染新冠肺炎病毒的機會，如此現鈔的流通應該大為減少才對？但根據統計，去年全球很多國家現鈔的使用量不減反增，甚至發生現鈔回收驟降的情況，歸根究底也都是拜疫情爆發所致。而台灣人尤其偏愛使用現金，對台灣未來邁向無現金社會，恐怕將會是一大阻礙。

中央銀行統計，去年年初爆發疫情後，2020年全年新台幣日平均發行額年增率高達8.32%，成長率是2015年以來最高，今年2月初新台幣最高發行額達到3兆650億元，比2020年的2兆7,932億元，增加2,718億元，續創歷史新高，年增率達9.73%，是2005年以來17年的新高，代表民眾對新台幣鈔券與硬幣的需求還是相當旺盛。

央行分析造成現金發行額增高的原因，除農曆年節現金需求增加外，其它大都是與疫情影響有關，例如，目前銀行利率低，疫情期間民眾減少外出降低受感染的機會，會比較喜歡多持有一些現金，以便作日常消費使用；疫情讓國人無法出國旅遊，國內消費取代國外消費，帶動對新台幣鈔券的需求。

不只台灣發生現鈔發行額增高情況，日本也有同樣情況。日本央行統計，去年底日本最大面額的萬元紙鈔在外流通量為110兆日圓，比一年前激增5.3%，是10年前的1.5倍，近年來萬元紙鈔流通年增率大都介於2~4%左右。

日本專家分析，日本民眾截至去年底止藏在家裡的萬元紙鈔數量約有55.5兆日圓，主要因低利率和ATM手續費上漲，日本民眾早已對把錢存在銀行不感興趣，加上去年疫情惡化期間，為降低感染風險，日本民眾都會手頭上多持有點現金，以減少需要經常到銀行或ATM提款，而萬元紙鈔流通量大增，也反映出全世界的焦慮感急升。

疫情也導致韓國大額現鈔回收率驟降，韓國央行統計，2020年前10月韓國5萬韓元紙幣發行總額為21.9萬億韓元，回收額為5.6萬億韓元，回收率為25.4%，較前一年度同期減少39.4%，是自從2009年6月韓國央行發行5萬韓元以來的最低值，韓國央行分析，新冠疫情發生後，部分民眾大量儲備5萬韓元紙幣規避風險，也是該面額紙幣回收率下降的原因之一。

新冠疫情可能透過現金紙鈔流傳嗎？從各國ATM使用情況，就可以看出結果，大部份人還是有疑慮，因為多數市場在這次疫情期間ATM使用頻率的確大幅降低，目前ATM現金提款使用率只有2年前的一半，而加速數位化腳步是這次疫情對全球消費模式帶來的衝擊之一。

台灣金管會在2015年時提出的「五年倍增計畫」，原訂非現金支付比率將從2015年26%倍增至2020年的52%，但是受新冠疫情影響，2020年就算加上新納入的「ATM轉帳」項目，比率僅達51.7%，差一點沒能達標。

2020年台灣民間消費接近9.6兆元，而去年國人非現金支付金額僅為4.95兆元，台灣民眾的消費支付，以現金和信用卡居多，尤其是非城市地區，現金幾乎已成為唯一支付工具，行動支付、電子票證等占比明顯已出現停滯現象，台灣人偏愛使用現金還是很明顯。

應用於零售市場的數字貨幣將如何發展？雖取決於市場選擇，但也取決於數位貨幣的效率、成本和便捷性，以及具有商業價值的經濟規模，如今全球都在加速無現金化腳步，台灣政府過去對於數位金融、行動支付政策目標喊得震天響，成效卻有很大改進空間，似乎得加緊腳步跟進，才不致與世界潮流脫勾。