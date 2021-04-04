〈時評〉武漢肺炎疫苗物語

隨著疫苗的問世，武漢肺炎的全球防治，終於露出一線曙光！

從公衛的觀點講，疫苗是打比較好，還是不打比較好？不同國家製造、不同品牌的疫苗，安全性、防護力分別如何？這都是科學可以也應該回答的問題。在疫苗僧多粥少階段，公衛當局於專業考量下，統籌安排施打的優先順序，是義務也是權利。

從個人的觀點講，體質、年齡、健康狀況、工作環境、生活場域，是評估適不適合、有無必要打疫苗的若干指標；對不同疫苗的信任度、接受度，則應該屬於個人的判斷與自由選擇。

衛福部的疫苗採購與接種施打，顯然即是遵循著公衛和個人的觀點在進行的──

首先，即便有某些政黨及一群人在替採購中國疫苗猛敲邊鼓，只因中國製造的疫苗，連根本的科學認證數據都付之闕如，防疫大將陳時中一句「不列入考慮！」，誰在政治防疫，誰在科學防疫，昭然若揭。

其次，接種AZ疫苗常見的反應、症狀、副作用，資訊與數據是透明的；在第一批採購的AZ疫苗運達台灣後，站在防疫第一線的醫護人員，沒人被逼一定要接種，也沒人被剝奪施打的權利，真正做到to be , or not to be都憑個人自由意願（閣揆蘇貞昌與衛福部長陳時中為政策負責，義無反顧捲起袖子接種，另當別論）。

然後，初步的施打資料顯示，在目前接種的9377人中，有不良反應的醫事人員佔比為0.3%（28件），遠比韓國的1.36%低。接種任何疫苗（例如流感疫苗、腦炎疫苗），不良反應不可能是0％，這是常識；有知識背景的醫事人員，後續會踴躍施打、繼續觀望還是向AZ疫苗說不，都是個人可以做的決定，誰都沒有權力幫別人置喙。等到開放全民接種AZ疫苗，國人當然可以像流感疫苗一樣，選擇打或不打；將來國產疫苗出爐，或進口AZ以外的疫苗，除了打、不打的選擇，更多了挑何種疫苗的選擇！

其實，由美國總統拜登、英國伊麗莎白女王、英國首相強生、法國總理卡斯特克斯、以色列總理納坦雅胡、新加坡總理李顯龍、澳大利亞總理莫里森、韓國總統文在寅等國際政要，施打的不是AZ疫苗，就是輝瑞藥廠與德國BioNTech共同研發的疫苗；反觀中國（科興）疫苗只能在第三世界找到市場，而且連習近平都不敢挽起袖子施打一劑中國疫苗助陣，可見台灣向中國疫苗說不，實在是很科學！

遺憾的是，在台灣的某些政黨及一群人，防疫很政治不說，還猛扯優異表現獲國際認證的防疫團隊之後腿，至今不懂得：在疫苗之前，政治是最沒有立場說話的！口無遮攔、口水亂噴，是防疫的大忌！其無知，真是可悲！其居心，真是可惡！

（作者為新竹教育大學退休副教授）