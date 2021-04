〈時評〉武漢肺炎疫苗物語

隨著疫苗的問世,武漢肺炎的全球防治,終於露出一線曙光!

從公衛的觀點講,疫苗是打比較好,還是不打比較好?不同國家製造、不同品牌的疫苗,安全性、防護力分別如何?這都是科學可以也應該回答的問題。在疫苗僧多粥少階段,公衛當局於專業考量下,統籌安排施打的優先順序,是義務也是權利。

從個人的觀點講,體質、年齡、健康狀況、工作環境、生活場域,是評估適不適合、有無必要打疫苗的若干指標;對不同疫苗的信任度、接受度,則應該屬於個人的判斷與自由選擇。

衛福部的疫苗採購與接種施打,顯然即是遵循著公衛和個人的觀點在進行的──

首先,即便有某些政黨及一群人在替採購中國疫苗猛敲邊鼓,只因中國製造的疫苗,連根本的科學認證數據都付之闕如,防疫大將陳時中一句「不列入考慮!」,誰在政治防疫,誰在科學防疫,昭然若揭。

其次,接種AZ疫苗常見的反應、症狀、副作用,資訊與數據是透明的;在第一批採購的AZ疫苗運達台灣後,站在防疫第一線的醫護人員,沒人被逼一定要接種,也沒人被剝奪施打的權利,真正做到to be , or not to be都憑個人自由意願(閣揆蘇貞昌與衛福部長陳時中為政策負責,義無反顧捲起袖子接種,另當別論)。

然後,初步的施打資料顯示,在目前接種的9377人中,有不良反應的醫事人員佔比為0.3%(28件),遠比韓國的1.36%低。接種任何疫苗(例如流感疫苗、腦炎疫苗),不良反應不可能是0%,這是常識;有知識背景的醫事人員,後續會踴躍施打、繼續觀望還是向AZ疫苗說不,都是個人可以做的決定,誰都沒有權力幫別人置喙。等到開放全民接種AZ疫苗,國人當然可以像流感疫苗一樣,選擇打或不打;將來國產疫苗出爐,或進口AZ以外的疫苗,除了打、不打的選擇,更多了挑何種疫苗的選擇!

其實,由美國總統拜登、英國伊麗莎白女王、英國首相強生、法國總理卡斯特克斯、以色列總理納坦雅胡、新加坡總理李顯龍、澳大利亞總理莫里森、韓國總統文在寅等國際政要,施打的不是AZ疫苗,就是輝瑞藥廠與德國BioNTech共同研發的疫苗;反觀中國(科興)疫苗只能在第三世界找到市場,而且連習近平都不敢挽起袖子施打一劑中國疫苗助陣,可見台灣向中國疫苗說不,實在是很科學!

遺憾的是,在台灣的某些政黨及一群人,防疫很政治不說,還猛扯優異表現獲國際認證的防疫團隊之後腿,至今不懂得:在疫苗之前,政治是最沒有立場說話的!口無遮攔、口水亂噴,是防疫的大忌!其無知,真是可悲!其居心,真是可惡!

(作者為新竹教育大學退休副教授)