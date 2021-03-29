超暖！田徑小選手「蓄髮2年」不畏被當成女生　全為捐髮助癌友

西松國小田徑隊小選手敏睿忍受蓄髮不便練跑，只為捐髮助癌友。（台灣癌症基金會提供） 西松國小田徑隊小選手敏睿忍受蓄髮不便練跑，只為捐髮助癌友。（台灣癌症基金會提供）

(台灣英文新聞／生活組 綜合報導)就讀西松國小四年級的敏睿，同時也是學校田徑隊的選手，但他卻不像一般選手留著清爽的短髮，反而蓄了一頭長髮，原來敏睿是因為看到姊姊捐髮幫助癌友，覺得很有義意所以也想一起來捐髮。這次敏睿捐出留了快2年的頭髮，他說：「希望他的捐髮可以幫助癌友走出生命中的黑暗，未來想要用自己小小的力量，邀請大家一起來加入捐髮的行列。」

癌症連續38年蟬聯國人十大死因首位，根據國健署癌症登記資料顯示，106年度癌症發生人數已高達111,684人，相較105年度發生人數新增5,852人,平均每4分42秒就有一人罹癌。台灣癌症基金會不只提供癌友在治療和照護上的關懷與服務，更長期提供癌友「醫療級假髮」免費借用，幫助癌友在治療過程中能更自信地面對外界，降低因掉髮而造成的身心負擔。

田徑小選手敏睿將留了快2年的頭髮剪下捐出助癌友製作假髮。（台灣癌症基金會）

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，一頂「醫療級假髮」市價動輒要上萬元不等，對於治療中的癌友是一筆不小的支出，為了減輕癌友的經濟負擔，基金會長期提供癌友「醫療級假髮」免費借用服務，希望可以陪伴癌友找回治療的動力與信心，順利完成療程邁向康復之路。

蔡麗娟說明，一頂「醫療級假髮」約需5至8束頭髮，且每年製作需求頂數約1000至1200頂，每頂製作經費需要3500元才可以完成製作，因此期邀請大家響應「一起來．揪捐髮 暨 募集假髮製作經費」計劃，號召民眾一起來揪捐髮！

台灣癌症基金會表示，愛心捐髮條件為「30公分以上」、「不燙不染」。同時希望透過計劃的啟動，募集足夠的假髮製作經費，將大眾的愛心捐髮，製作成「醫療級假髮」永續提供癌友免費借用服務。

敏睿希望自己的捐髮能夠幫助癌友走出生命中的黑暗。（台灣癌症基金會）