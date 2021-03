【最新】「長賜輪」卡蘇伊士運河　台灣長榮海運說明最新進度：28日晚8點展開下一波脫困行動

相關新聞: 有片【一度振奮!】台灣長榮貨櫃輪船尾首度移動17公尺! 蘇伊士運河拖船救援隊鳴笛慶祝

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 台灣長榮海運官網今天(3/28) 第二度發表重要公告, 說明「長賜輪」於蘇伊士運河擱淺事故的處理進度。

根據公告內容,「長賜輪」(EVER GIVEN)的脫困作業,目前已挖除2 萬多噸的泥沙,船艏卡住土堤的情況開始鬆動,船艉泥沙也已清除完畢,主機俥葉及舵板皆可正常運作,有助這艘貨輪於擺脫擱淺狀態後儘快離開事故現場,讓運河恢復正常作業。

文中強調: 救援團隊今日(3/28)將持續排除船艏的泥沙,並在台北時間20:00(埃及時間 14:00),展開下一波脫困行動。

長榮海運曾在3月26日首度說明擱淺事件表示:

「長賜輪」(EVER GIVEN)船東公司所委派的荷蘭專業海事救助團隊 Smit Salvage 已於3月25日抵達事故現場,並即刻與該船船長及運河管理局研擬脫困方案。

經審慎評估現場狀況,決定持續進行船艏的泥沙挖除作業, 並配合運河漲潮所增加的水位讓船重新浮起。

目前估計大約需要二至三天可開挖至所需的深度,並配合屆時最大漲潮高度,期望能夠讓「長賜輪」順利脫困。

根據外電報導,400公尺長的「長賜輪」23日早上從紅海北向進入蘇伊士運河時,在運河南端疑似遭瞬間強風吹襲偏離航道,船身打斜擱淺,堵住全球最繁忙水道之一的蘇伊士運河雙向交通。(如以下示意圖)

In case you are wondering just how stuck #EVERGIVEN could be? Here a little to scale visual I put together. The #suezcanal cross section shows 1/3 of canal not meant for navigation and shallow. It's not just the bulbous bow that's stuck! #evergreen #shipping #suez #egypt pic.twitter.com/OajbBKEK3J