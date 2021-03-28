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【最新】「長賜輪」卡蘇伊士運河　台灣長榮海運說明最新進度：28日晚8點展開下一波脫困行動

長榮海運28日強調: 船艏卡住土堤的情況開始鬆動，船艉泥沙也已清除完畢，主機俥葉及舵板皆可正常運作，有助這艘貨輪於擺脫擱淺狀態後儘快離開事故現場，讓運河恢復正常作業。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/03/28 22:32
圖為擱淺於蘇伊士運河的「長賜輪」, 3月27日夜景 (美聯社)

圖為擱淺於蘇伊士運河的「長賜輪」, 3月27日夜景 (美聯社)

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(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 台灣長榮海運官網今天(3/28) 第二度發表重要公告, 說明「長賜輪」於蘇伊士運河擱淺事故的處理進度。

根據公告內容，「長賜輪」(EVER GIVEN)的脫困作業，目前已挖除2 萬多噸的泥沙，船艏卡住土堤的情況開始鬆動，船艉泥沙也已清除完畢，主機俥葉及舵板皆可正常運作，有助這艘貨輪於擺脫擱淺狀態後儘快離開事故現場，讓運河恢復正常作業。

文中強調: 救援團隊今日(3/28)將持續排除船艏的泥沙，並在台北時間20:00(埃及時間 14:00)，展開下一波脫困行動。

長榮海運曾在3月26日首度說明擱淺事件表示:

「長賜輪」(EVER GIVEN)船東公司所委派的荷蘭專業海事救助團隊 Smit Salvage 已於3月25日抵達事故現場，並即刻與該船船長及運河管理局研擬脫困方案。

經審慎評估現場狀況，決定持續進行船艏的泥沙挖除作業， 並配合運河漲潮所增加的水位讓船重新浮起。

目前估計大約需要二至三天可開挖至所需的深度，並配合屆時最大漲潮高度，期望能夠讓「長賜輪」順利脫困。

根據外電報導，400公尺長的「長賜輪」23日早上從紅海北向進入蘇伊士運河時，在運河南端疑似遭瞬間強風吹襲偏離航道，船身打斜擱淺，堵住全球最繁忙水道之一的蘇伊士運河雙向交通。(如以下示意圖)

【最新】「長賜輪」卡蘇伊士運河　台灣長榮說明最新進度：28日晚8點展開下一波脫困行動

【最新】「長賜輪」卡蘇伊士運河　台灣長榮海運說明最新進度：28日晚8點展開下一波脫困行動「長賜輪」擱淺蘇伊士運河示意圖 (美聯社)
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