〈時評〉有人仍受迫害 我們就不應覺得安全

歷史的轉動，有時並非如天搖地動，而是幾句話，幾陣微風吹撫，陽光仍然，空氣依舊，可是世界變了。不久前，美中也好，歐中也好，日中也好，都同時出現了「反共挺台」的新聞，看來是中共多年來靠偷拐搶騙過好日子的時光沒有了。可是許多人心情上仍覺得，這好像是看「鄰居吵架」，跟我們不太有關係...。

直到立法院長游錫堃3月27日在「臉書」上痛批中共，呼籲大家正視新疆「血棉花」背後的人權議題。他的論説把台灣人拉到了世界歷史進程的最前線，使這個台灣最高民意機關，看見了自己的責任感與判斷力。

游錫堃表示，中共迫害新疆之行徑，已超出了血汗奴役，多家國際媒體指證歷歷，中共正對維吾爾人進行文化滅絕。歐盟、美國、英國、加拿大日前罕見地聯合就此事對中國官員與單位祭出制裁，游院長特別提醒：「現更有150個人權團體組成聯盟，發起抵制2022北京冬奧的行動...甚至我們應該進一步建議考慮冬奧移地他辦」這是重點中的重點，也是未來的大陣仗，台灣不應該缺席。

游錫堃引述美國人權鬥士馬丁路德金恩（Martin Luther King, Jr.）名言，「任何地方的不公不義，都威脅著所有地方的公平正義。」因此，針對反對迫害新疆人的行動，台灣應該大力支持，在維護人權的同時，共同譴責暴政。他強調，「唯有人權獲得重視，和平才會存在。」這世界只要有人仍受血腥迫害，我們就不應該感覺自己安全。

前一天，總統蔡英文深夜在推特發文，呼籲北京當局正視維吾爾族的人權問題，停止壓迫，成為「負責任的大國」。

而在立法院接受質詢的行政院長蘇貞昌也說，台灣從威權走到民主，經過幾世代努力才打破威權⋯任何地方壓迫人權，台灣都同聲譴責，「政府應用任何有力方式抵制。」

蘇院長還表示，「一生為人權努力，抵制違反人權的事物，而台灣是人權立國，對違反人權的作為都要抵制，也希望各國都能注重人權。」

24小時內，從總統府到行政院、立法院都同時發聲。這是一段新歷史場景的揭幕式嗎？

不只美麗之島有人權光閃，國際上更是此起彼落，為台灣發言者已經不計其數了。最近一個是，比利時參議院326日以49票贊成、0票反對、5票棄權，高票表決通過「加強台灣國際社會地位決議」，決議要求比利時政府應與歐盟共同協助台灣參與WHO在內等國際組織。照例引起中共不滿，可是對於中共的抗議，比利時國會全不理會，當是瘋狗亂叫。

不只比利時，全球民主國家聯盟已經形成共識了，從人權看，中國是「迫害者」，台灣是「救難者」一邊一國，再分明不過了。

府院不約而同的人權關切表達升起了巨大的「台灣心防」，而國際形勢天天風雲變幻，形成了公義大背景，這是個史無前例的「台灣發球局」，如同米開朗基羅的大衛雕像，決勝時刻，面對邪惡巨人，台灣應該正義且勇猛出擊，積極回應全世界。