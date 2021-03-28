台灣「柏克金燒肉串燒吧」決戰信義區　營運初期享精釀啤酒買一送一

「柏克金燒肉/串燒吧」結合日式燒肉、炭火串燒及啤酒吧決戰信義區(圖/柏克金) 「柏克金燒肉/串燒吧」結合日式燒肉、炭火串燒及啤酒吧決戰信義區(圖/柏克金)

（台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導）「柏克金燒肉/串燒吧」結合燒肉、串燒、啤酒席捲美食一級戰區信義區，營運初期享指定雞串燒及柏克金德式鮮釀啤酒買一送一優惠。

「金車柏克金餐酒集團」旗下又一全新餐飲型態「柏克金燒肉/串燒吧」(Buckskin Yakiniku / Yakitori Bar)結合日式燒肉、炭火直烤串燒及啤酒吧，選用日本 A5、澳洲 M9 和牛等級與台灣在地高品質雞肉，除經典酒款，另推出多達 20 款啤酒調酒與自創調酒。

「柏克金燒肉/串燒吧」共設有室內 90 座位、室外 28 座位及可容納 10 人獨立包廂，整體裝潢以紅色代表燒肉、黃色代表串燒的鮮明色彩及繽紛霓虹燈飾等年輕元素打造，燒肉桌採用下吸式排煙設計，用餐完身上也不會有惱人的燒肉味。



（圖／柏克金燒肉/串燒吧）

柏克金餐酒集團行政主廚葉銘賢 Justin Yeh在日式串燒中加入 FUSION 元素，推出「泰拳咖哩雞腿肉串」、「松露羅西尼牛肉串」、「鐵板豆腐牛肉串」等近 30 種經典與創新特色串燒；套餐的特色料理及主餐則有「松露和牛煎餃」、「和牛魯肉飯」、及以刈包作為創意發想的「Buckskin 虎咬豬」，選用台灣在地養殖的豬里肌製作成日式炸豬排，搭配自製的韓式鮮味辣醬、鮮脆生菜、切達起司片。

除了有著新鮮肉品高 CP 值商業午餐外，晚間及周末假日則是以套餐為主，單點為輔，設計二人及三人套餐，一次可享用二種型式的燒肉/串燒套餐(雙人$1,850 元起、三人$2,700 元起)大口享受頂級燒肉套餐(雙人$1,760 元起、三人$2,400 元起)炭火直烤串燒套餐(雙人$1,500 元起、三人$2,100 元起)，另外也提供串燒及特色料理單點。

新店自22日正式開幕，開幕前10日至本月31日享指定雞串燒及450ml 柏克金德式鮮釀啤酒買一送一(午間時段僅有啤酒買一送一活動) 。



「Buckskin 虎咬豬」（圖／柏克金燒肉/串燒吧）



特色串燒：「泰拳咖哩雞腿肉串」、「松露羅西尼牛肉串」、「鐵板豆腐牛肉串」（圖／柏克金燒肉/串燒吧）

Buckskin Yakiniku / Yakitori Bar 柏克金燒肉/串燒吧

餐廳地址：台北市信義區松仁路 91 號

營業時間：

周日至周四 11：30 - 14：30、17：30 - 22：00

周五、周六 11：30 - 14：30、17：30 - 23：00

線上訂位➔ https://reurl.cc/a5ENz4

電話訂位➔ 02-2758-3655