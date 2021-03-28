【悠遊卡推多項優惠】悠遊樂騎YouBike•本人記名卡扣款　均可享現金回饋　

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 悠遊付全面上線即將屆滿1週年， 主要功能嗶乘車攜手YouBike公共自行車推出感恩優惠， 在活動期間內使用嗶乘車租借YouBike公共自行車， 最高可獲得100元悠遊付儲值金，騎YouBike通勤運動拿優 惠，是一舉兩得的好選擇！

此外為歡慶悠遊卡生日快樂，自3月23日至4月30日止，只要持本人名下的記名悠遊卡扣款，全通路小額消費滿2,000元，即回饋100元悠遊卡加值金。

嗶乘車感恩優惠

自3/23起至5/22為止

使用悠遊付嗶乘車租借YouB ike公共自行車，即享15%悠遊付儲值金回饋，每戶上限50元 ；新戶首次使用嗶乘車租借YouBike公共自行車一次， 加贈悠遊付儲值金50元，每戶限贈一次不累贈。活動回饋金限額， 額滿為止！

嗶乘車透過NFC可搭乘包括雙北捷運、雙北公車、YouBike 公共自行車等公共運具，是市場上唯一使用NFC感應即可通過交通 閘門的電子支付，去年(2020年) 使用人次超過550萬，使用嗶乘車租借Yo uBike公共自行車每月也有超過1萬人次的水準， 且呈現逐月增加的態勢。

悠遊卡公司指出，活動條件及使用範圍等相關規定依本活動網頁公告為主。

另一方面悠遊卡小額消費滿11周年，為了回饋長期以來支持悠遊卡的鐵粉，悠遊卡公司特別企劃「悠遊生日派對」活動期間持本人名下悠遊卡，消費累計滿2,000元，即回饋100元悠遊卡加值金。

「悠遊生日派對」活動期間

自3/23至4/30止

悠遊卡公司自2002年起開始發行悠遊卡，至今發行量已超過1億張，只要是交通工具幾乎都能「嗶」，且隨著功能的不同，悠遊卡也可兼具門禁卡、識別證等功能。2010年，悠遊卡正式切入小額消費領域，除了當電子票證外，還可以進行小額支付，帶領無現金社會跨出重要一步，至今悠遊卡支付點約達18萬點，成功塑造「嗶經濟」的生態圈。

悠遊卡在造型上也千變萬化，除了制式卡面之外，陸續推出裁型卡、3D造型悠遊卡等商品，也曾與穿戴裝置合作，推出悠遊手環、悠遊手表，皆引發市場熱烈迴響，多款3D造型悠遊卡更成為粉絲收藏品，「DS4造型悠遊卡」創下48萬張的預購量，更樹立了電子票證銷售的里程碑。

為歡慶悠遊卡生日快樂，自3月23日至4月30日止，只要持本人名下的記名悠遊卡扣款，全通路小額消費滿2,000元，即回饋100元悠遊卡加值金，限量10萬名，每人限領1次，廣大卡友可別錯過了。