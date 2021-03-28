寶藏巖光節「棲息在光中」找回家的路　13組藝術家新媒體探親密歸屬感

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導) 年度寶藏巖光節概念源於「家」，透過燈光裝置及錄像藝術傳達對家的回憶，自即日起至5月9日寶藏巖國際藝術村登場。

繼去年慶祝國際藝術村開村十周年，2021寶藏巖光節以「棲息在光中」為題，展出台灣13組藝術家作品，藝術總監李曉雯表示，展覽源於「家」的構想，分支為三大概念－「個體之思」、「家屋之形」和「自然之境」。

李曉雯說，聚落裡有居民、藝術村、學校、寺廟，彼此間互相包容，在這十年的相處歷程後，更能用不同心境反芻關係。對於居民而言，有家的歸屬與回憶；對於進駐藝術家，如同游牧者的暫棲之所；對於生活、工作在這片土地上的萬物，是棲息地、根、養份和建立關係的群落生境。

好玩：療癒！台北市超好拍巷弄秘境免費參觀 「靜心苑」老宅首推養生餐食

好看：德國光雕藝術家打造無限奇幻隧道 亞洲首展濃縮創作生涯台北登場



莊志維《河光》(圖/寶藏巖光節)

展覽透過錄像、裝置、舞蹈等形式各自演繹對家的想像及回憶，雖不是每段故事都是幸福美滿，但參展藝術家及團隊找到了回家的路以及內心的出口；13組藝術家包含，洪鈞元、顧廣毅、洪梓倪、陳家翊、林瑜亮、張乃仁、王宇光 X微光製造、林明彥、蔡宜婷、莊志維、姚仲涵、輕量級–跨校協作工作營、台北市影視音實驗教育機構（依作品動線排序）。

其中，位於邊境9號的作品《直角》，主要展區為一片空白，迎來白色的牆壁及空蕩的房間，會不心誤以為走錯地方，聲光藝術家洪梓倪說，想像平常在家發呆的時候，面對一面空白的牆放空的狀態，整個展間就是模擬那感覺，但當大家再往裡面走推三道開門後，會觸動感應裝置讓流轉的光線流瀉出來，也會啟動動力裝置發出高頻聲響，這就是在模擬放空時腦袋裡有的聲音。

好喝：臺虎精釀「沙瓦三兄弟」嚴選屏東檸檬釀造 復古懷舊包裝加入水果攤元素

好吃：台鐵鳳梨米漢堡來囉！薑黃燒肉、紅藜烘蛋限量開賣 可享飲料優惠價​​​​​​​



跨校協作工作營(圖/寶藏巖光節)



跨校協作工作營(圖/寶藏巖光節)



台北市影視音實驗教育機構(圖/寶藏巖光節)

個體之思

錄像作品〈縫：被撐開的記憶〉圍繞在原生家庭情感上的破碎，是洪鈞元對於「家」之結構的荒謬性的反向演繹。而林明彥在蓄水池的作品〈子非魚安知魚之樂〉則反映出家庭成員之間的互動與不自言喻的單純心境。與家族有著地緣與租約關係的市場廢墟，張乃仁在作品〈早市位元〉中模擬陌生星球的探勘行動，目睹各種動植物的蔓生佔領，試圖探討當人的元素從空間移除了，還剩下甚麼？王宇光於2019年在寶藏巖駐村時，發展出雙人舞作〈捺撇〉的雛形，將個體之間註定消亡的依存關係、共同經歷和羈絆，化為彼此身體肌理在宣紙上留下的墨痕。

家屋之形

姚仲涵的〈光電獸#21－痕跡掃描〉思考作品與斷面建築群的關係，原本蒼白的房舍因著閃爍的光線有了生氣，曾經因防洪線的保衛，形成的一面錯落高聳的場景，在聲光的演繹與綠色植物的環抱下，宛如天然的劇場。以居所空間的狀態為思考，洪梓倪的〈直角〉將光束藏於木門後，在每一次的開啟與關閉中，製造屬於空間的隱蔽性和親密感。呼應窗外高速流動的高架道路，林瑜亮的〈藍天、綠地與被固定的場所〉以寶藏巖家屋中的一面牆，呈現在變化的狀態下所產生的不變；蔡宜婷〈永恆的變量〉則將車窗作為人們記憶的載體，與半樓廣場上建築的窗框對應，將窗外都市環境移動的景象，轉化為玻璃上的光影變化與恆定規律，呈現視覺上的交錯感。

自然之境

莊志維的〈河光〉採集寶藏巖的水文背景，以柔軟的薄膜素材隱喻脆弱與消逝的過往。陳家翊在〈未知的場域系列：寶藏巖計畫〉中以植物圍繞工地場域影像的場景，突顯人類棲居環境中人工與自然交相混雜的曖昧與未知狀態。雌雄同體的蝸牛在自然界中自然地生長，其本身在性活動中更存在許多個體差異，顧廣毅作品〈變態的正常，正常的變態〉以科學家的研究理論為基礎，從不同角度觀看人類與非人生物之間的異同。如同生態系統，聚落也動態地在時間的推移中一直處於不斷的發展、變化和演替之中。