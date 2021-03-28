【更新】帛琉總統惠恕仁今抵台灣訪問5天　4/1返國親身體驗「台帛旅遊泡泡」流程

更新時間: 2021-03-28 17:40

首次發稿: 2021-03-28 16:00

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）（前右）率領訪問團28日下午搭機抵達桃園國際機場。中央社

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 帛琉總統惠恕仁率領訪問團於今(3/28) 下午近4時搭機抵台，這是他上任後首次出訪，也是武漢肺炎疫情後第一位到訪台灣的外國元首，具重大意義。總統蔡英文將在總統府親自接見，設宴款待。

總統府發言人張惇涵說，總統蔡英文3月30日下午4時，於總統府接見惠恕仁一行，並於當晚6時在台北賓館設宴接待訪問團。

惠恕仁總統離開桃園機場後，旋即驅車前往位在台北市中山區的下榻酒店，於下午5時15分抵達，進酒店前還向現場守候媒體揮手致意；酒店門口也放置中華民國與帛琉國旗，象徵台帛情誼。

張惇涵表示，蔡總統代表政府與國民，再次誠摯歡迎惠恕仁抵達台灣，展開5天4夜訪問行程。預祝惠恕仁所率領的訪問團，此行與台灣政府及民間各項交流，能夠共創雙贏，並期待「台帛旅遊泡泡」能夠順利啟動。

張惇涵說，惠恕仁今年1月上任後，第一次出國訪問就是造訪台灣，此行也是全球疫情影響後，首次有友邦元首訪台；不僅充分展現台帛深厚邦誼，亦充分展現兩國合作的成功防疫模式。

張惇涵指出，蔡總統3月30日下午4時，在總統府接見惠恕仁總統，並於當晚6時在台北賓館設宴接待訪問團。期盼雙方在過去的基礎建設、農業、醫療、能源和教育等領域的堅實合作基礎上，持續推進台帛合作關係，持續深化台帛兩國邦誼。

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）訪台期間除參訪船舶製造及水產養殖業，也將出席國際記者會，以及由帛琉旅遊管理局（Palau Visitors Authority）駐台辦事處舉辦的觀光宣傳活動，希望藉由訪台招商引資，開創更多商務投資機會，振興經濟並尋求更多醫衛合作。

中央社報導，外交部長吳釗燮率領相關人員，今天均前往桃園國際機場迎接訪問團。

更新時間: 2021-03-28 16:38

首次發稿: 2021-03-28 16:00

指揮中心莊人祥: 惠恕仁將提供入境前3天PCR檢驗報告，入境後不再採檢

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 帛琉總統惠恕仁今(3/28) 下午抵台訪問，指揮中心發言人莊人祥表示，惠恕仁將提供入境前3天PCR檢驗報告，入境後不再採檢，在台期間將避免和民眾接觸，全程戴口罩、實名制登錄。

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）今天將搭包機訪台，預計4月1日返回帛琉。這將是惠恕仁上任後第一次出訪，也是國際疫情後，第一名到訪台灣的外國元首，具有重大意義。

中央社引述帛琉總統惠恕仁22日受訪時說，北京過去曾接觸他，但他回應帛琉是民主國家，有選擇朋友的自由，帛琉重視與台灣的關係。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥28日下午在記者會中表示，惠恕仁預計下午4時抵台，將提供入境前3天的PCR檢驗報告，因此入境後不再檢驗，離境前將再次進行PCR採檢。

莊人祥說，惠恕仁在台期間，住宿的飯店將設置專用出入口，除了住宿樓層有專屬電梯，也會設置酒精、乾洗手、定期量測體溫，同時規劃獨立用餐專區。

至於公開行程，莊人祥說，指揮中心建議全程佩戴口罩、保持社交距離、採實名制記錄活動接觸者，避免出入人多擁擠的公共場所，並事先規劃出入動線，避免和民眾接觸；外交部也會全程陪同，確保落實防疫措施。

根據外交部3/25發布的新聞稿，帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）伉儷訪問團，應中華民國政府邀請來台進行工作訪問，以展現對台帛兩國外交關係的重視，並在實施「台帛旅遊泡泡」後，推廣帛琉豐富的觀光資源。

在外交部安排下

惠恕仁總統伉儷訪台期間主要行程包括:

●會晤總統蔡英文。

●為表示歡迎，蔡總統、行政院長蘇貞昌及外交部長吳釗燮將分別設宴款待。

●惠恕仁總統將舉行訪台國際記者會，也將出席由帛琉旅遊管理局（Palau Visitors Authority, PVA）駐台辦事處舉辦的帛琉觀光宣傳活動。

外交部指出，惠恕仁總統希望藉由這次訪台招商引資，為台帛兩國開創更多商務投資機會，振興經濟並尋求更多的醫衛合作。帛琉政府盼能與台灣觀光、醫療、航空界人士深化互動，因此惠恕仁總統將前往南台灣參訪我國船舶製造及水產養殖業。

訪團抵達、離開我國時，外交部長吳釗燮將代表政府前往接、送機。

惠恕仁總統預定於4月1日與「台帛旅遊泡泡」首批赴帛琉的旅客搭乘同一班機返回帛琉，親身檢視「台帛旅遊泡泡」的登機流程。

外交部將與帛琉政府共同持續滾動式檢討「台帛旅遊泡泡」的實施情形，適時調整相關規定，以期發揮最大效益，嘉惠兩國政府與人民的福祉。