美國反亞裔暴力遊行遍地開花　韓裔美籍眾議院議員心痛幼子被霸凌

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)震驚國際的亞特蘭大血腥槍擊案成「反亞裔」導火線,全美60座城市遍地開花出現示威遊行,盼終止瞄準亞裔美國人的仇恨歧視。

本月16日美國亞特蘭大水療館三起槍擊案造成8人喪生的慘劇,其中6名為亞裔女子,引爆美國長年存在的歧視問題,也儼然成為停止「反亞裔」示威的導火線。

近日西雅圖及舊金山也傳出男子因攻擊亞洲人遭起訴,這些針對亞裔美國人的攻擊暴力行為越演越烈,美國多座城市如紐約、洛杉磯、舊金山等於周六(27日)爆發示威遊行,主訴停止仇視亞裔美國人,也吸引各族裔到場聲援支持。

美聯社報導,數百名反亞裔暴力的抗議者27日走上洛杉磯及舊金山灣區街頭,舊金山警察局長比爾.史考特(Bill Scott)表態力挺,「仇恨是病毒,愛是疫苗」。據悉,有超過1000人參加在舊金山的市政中心(Civic Center)的遊行。

洛杉磯韓國城遊行發言人金(Tammy Kim)說,我們再也不能接受在這個國家,被視為永久的外國人為正常化。

CBS New York報導,這些遊行是由反戰、反種族主義團體「ANSWER聯盟」(ANSWER Coalition)策畫,發言人之一John Liu說,「我們聽過數也數不完的愚蠢言論,像是『不要坐我旁邊,我不想被傳染COVID』,或叫我們滾回中國」。

「ANSWER聯盟」代表張茱迪(Judi Chang)告訴中央社,2019冠狀病毒疾病(COVID-19)疫情「這一年來,仇視亞裔的暴力行為愈來愈激烈」,她歸因於一些政治言論將中國視為一項威脅。

美國新澤西眾議院議員安迪·金(Andy Kim)在推特上,心痛分享他小孩在學校被霸凌的事件:「我5歲的孩子放學回家問我,為什麼比較大的同學都叫他『中國男孩』?很困惑的他則回答他是『新澤西男孩』,雖然他笑了,但我眼裡卻噙著淚水。」

金在推文裡寫道,「我很難過因為我知道這不會是我小孩最後一次被歧視,以後他所面對的有可能更糟或更暴烈」,他分享自己以前也曾被醉漢攻擊過,因為他們想證明自己有打敗功夫大師成龍(Jackie Chen)的能力。

I was sad because my son shared what was likely his first ever experience of discrimination. For me it wasn’t first time I heard bias about him. People told me he has cute slanty Chinese eyes or it’s great we teach him English as primary lang as if our default is foreigner. 2/13 pic.twitter.com/Z6DV3lKOJr