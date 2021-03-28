美國反亞裔暴力遊行遍地開花　韓裔美籍眾議院議員心痛幼子被霸凌

全美60個城市遍地開花出現示威遊行，訴求終止針對亞裔美國人的仇恨歧視(圖/美聯社) 全美60個城市遍地開花出現示威遊行，訴求終止針對亞裔美國人的仇恨歧視(圖/美聯社)

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)震驚國際的亞特蘭大血腥槍擊案成「反亞裔」導火線，全美60座城市遍地開花出現示威遊行，盼終止瞄準亞裔美國人的仇恨歧視。

本月16日美國亞特蘭大水療館三起槍擊案造成8人喪生的慘劇，其中6名為亞裔女子，引爆美國長年存在的歧視問題，也儼然成為停止「反亞裔」示威的導火線。

近日西雅圖及舊金山也傳出男子因攻擊亞洲人遭起訴，這些針對亞裔美國人的攻擊暴力行為越演越烈，美國多座城市如紐約、洛杉磯、舊金山等於周六（27日）爆發示威遊行，主訴停止仇視亞裔美國人，也吸引各族裔到場聲援支持。

美聯社報導，數百名反亞裔暴力的抗議者27日走上洛杉磯及舊金山灣區街頭，舊金山警察局長比爾．史考特（Bill Scott）表態力挺，「仇恨是病毒，愛是疫苗」。據悉，有超過1000人參加在舊金山的市政中心（Civic Center）的遊行。

洛杉磯韓國城遊行發言人金（Tammy Kim）說，我們再也不能接受在這個國家，被視為永久的外國人為正常化。

CBS New York報導，這些遊行是由反戰、反種族主義團體「ANSWER聯盟」（ANSWER Coalition）策畫，發言人之一John Liu說，「我們聽過數也數不完的愚蠢言論，像是『不要坐我旁邊，我不想被傳染COVID』，或叫我們滾回中國」。

「ANSWER聯盟」代表張茱迪（Judi Chang）告訴中央社，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情「這一年來，仇視亞裔的暴力行為愈來愈激烈」，她歸因於一些政治言論將中國視為一項威脅。

美國新澤西眾議院議員安迪·金（Andy Kim）在推特上，心痛分享他小孩在學校被霸凌的事件：「我5歲的孩子放學回家問我，為什麼比較大的同學都叫他『中國男孩』？很困惑的他則回答他是『新澤西男孩』，雖然他笑了，但我眼裡卻噙著淚水。」

金在推文裡寫道，「我很難過因為我知道這不會是我小孩最後一次被歧視，以後他所面對的有可能更糟或更暴烈」，他分享自己以前也曾被醉漢攻擊過，因為他們想證明自己有打敗功夫大師成龍（Jackie Chen）的能力。