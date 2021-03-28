台灣3/28新增2境外移入武肺個案　首階段邊境解封最快4月? 蘇貞昌：視情況處理

行政蘇貞昌28日表示，邊境防疫一刻也不能鬆懈。但隨著疫苗施打以及各地情況變化，基於保護國人健康第一的原則，會做不同處理。圖為2019年4月... 行政蘇貞昌28日表示，邊境防疫一刻也不能鬆懈。但隨著疫苗施打以及各地情況變化，基於保護國人健康第一的原則，會做不同處理。圖為2019年4月7日金門水頭碼頭旅客出境情形。(中央社資照)

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(28)日公布國內新增2例境外移入COVID-19確定病例（案1022、案1023），皆自菲律賓入境。

此外有關中央疫情中心研議第一階段邊境解封最快4月的說法，行政院長蘇貞昌今天指出，邊境防疫不能鬆懈，但隨疫苗施打及各國情況不同，基於保護國人健康原則，視不同情況做處理。



指揮中心28日表示，新增的案1022為菲律賓籍30多歲女性移工，今(2021)年3月25日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時因體溫異常（39°C），由機場檢疫人員後送醫院採檢，於今日確診 (Ct值34，次日核酸檢測Ct值33，IgM陰性，IgG陽性)。

個案自述3月24日開始有呼吸困難、發燒及頭痛等症狀。衛生單位已掌握接觸者16人，飛機座位前後2排旅客共5人，其中3人列居家隔離對象，另2人因入住集中檢疫所，由醫護人員進行每日健康監測，不另外列入居家隔離；機組人員11人均著適當防護裝備，列自主健康管理。



指揮中心指出，案1023為菲律賓籍30多歲男性，今年3月9日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至宿舍居家檢疫，3月24日檢疫期滿後，由公司安排至另一宿舍自主健康管理，因工作需要，3月26日至醫院自費採檢，於今日確診 (Ct值36，次日核酸檢測Ct值35，IgM陽性，IgG陽性)。個案在這期間並無症狀，也未與他人接觸，故無匡列接觸者。



指揮中心統計，截至目前國內累計1,022例確診，分別為906例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中10人死亡、979人解除隔離、33人住院隔離中。

另外行政院長蘇貞昌28日上午出席在高雄市舉辦的加工出口區聯合揭牌活動，會前針對中央流行疫情中心指揮官陳時中接受媒體採訪揭露防疫邊境解封第一階段最快4月的說法，做出回應。

中央社引述蘇貞昌指出，台灣防疫世界第一，也要特別感謝行政院前副院長陳其邁，當時以公衛背景和所有的防疫團隊包括陳時中等人一起努力，立法院也給予很大的支持，包括經濟部的口罩調控等都做得好，台灣到今天還是全世界最安全的地方。

他表示，台灣安全，但國外不一定安全，現在很多的案例、確診病例都是境外移入，所以邊境防疫一刻也不能鬆懈；但隨著疫苗施打以及各地情況變化，基於保護國人健康第一的原則，會視不同情況做處理。