台灣長榮長賜輪漲潮脫困宣告無效　當局嘆處境艱難很糟糕！

長榮貨櫃輪長賜輪至今（28）日困在蘇伊士運河已6天，當局試圖利用漲潮協助貨輪脫困，但情況不樂觀。（圖：美聯社） 長榮貨櫃輪長賜輪至今（28）日困在蘇伊士運河已6天，當局試圖利用漲潮協助貨輪脫困，但情況不樂觀。（圖：美聯社）

(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導)長榮貨櫃輪長賜輪（Ever Given）至今（28）日困在蘇伊士運河已6天，當局試圖利用漲潮協助貨輪脫困，但情況並不樂觀。

長榮黃金級貨櫃船長賜輪在巴拿馬註冊，船東為日本正榮汽船株式會社，運載往返亞洲及歐洲的貨品，然而不幸的是於23日穿過蘇伊士運河前往鹿特丹港時擱淺，並轉為橫向堵塞住運河，引發全球供應危機。

幾乎跟美國帝國大廈 (Empire State Building)一樣高的長賜號，自週二擱淺後癱瘓繁忙的蘇伊士運河，現已有超過320艘船隻受害塞在兩端等著通行，不僅大規模影響全球經濟，也恐面臨海盜攻擊。

美聯社報導，蘇伊士運河管理局局長烏薩馬·拉貝（Osama Rabei）27日說，強風不是長賜輪（Ever Given）於週二擱淺的唯一的原因，但也不排除有其他人為或機械故障因素。

週六有兩起試圖利用漲潮優勢的搜救動宣告失敗，拉貝說，他沒有辦法預測這艘超大型貨輪何時可以被移開，「我們處境艱難，這是一件糟糕的事情」。

船東正榮汽船株式會社說，如果其他脫困行動失敗，他們會考慮先搬走船上貨櫃。

正著手搶救的皇家威斯敏斯特Boskalis公司執行長彼特．柏多司基（Peter Berdowski）週五晚間透露，船的前部卡在沙質黏土中，但後部尚未完全卡在淤泥中，這是好的，因為可以從後端將貨輪拉出。

如果上述方法行不通，柏多司基說，他們將從船首卸下數百個貨櫃箱以減輕重量，然後將船抬讓它更容易被拉動。