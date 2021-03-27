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好誘人！泰國使出殺手鐧 普吉島觀光免隔離

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/03/27 20:48
泰國海島風情（圖／Getty Images）

泰國海島風情（圖／Getty Images）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒了一年多，泰國陸續推出各項優惠隔離方案，盼能吸引觀光客回籠，最新計畫更是直接免隔離，讓已接種疫苗的外籍旅客能暢遊普吉島。

此前泰國政府已陸續祭出多項誘因，自4月1日起，赴泰人士的隔離期將可從14天縮減為10天。本月稍早則是推出「遊艇隔離」方案，讓觀光客可在停泊於普吉島的遊艇、小型郵輪上進行隔離，不啻為一種另類觀光體驗。

美聯社報導，最新出爐的普吉島免隔離計畫擬於7月1日展開，若試行成功，可望推廣至其他熱門目的地，包括蘇美島、喀比、清邁等地。這是泰國「觀光沙盒」（tourism sandbox）的一環，預計4月起為普吉島七成人口、約45萬人施打疫苗。若一切順利，第三季就能迎來10萬名旅客。

疫情爆發之前，普吉島是泰國僅次於曼谷的第二大觀光勝地。光是2019年，就有高達1千萬名外籍旅客赴普吉島旅遊，創造了4,700億美元的觀光收益。根據當地旅宿協會，2020年在疫情衝擊下，逾5萬名旅遊業員工因此失業。

泰國總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）26日稱，其執政團隊的經濟振興方案與疫苗接種計畫雙管齊下，今年GDP可望成長4%，走出去年衰退6.1%的陰影。

延伸閱讀：
振興觀光無所不用其極 泰國擬推「遊艇隔離」
泰國
觀光
旅遊
振興
新冠肺炎
COVID-19
隔離
遊艇
普吉島

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