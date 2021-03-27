【新疆棉事件】謝金河：又創造台灣供應鏈一次機會

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）繼中美貿易對抗後，台灣財信傳媒董事長謝金河表示「新疆棉之亂」將為台灣供應鏈帶來另一波機會，原本被歸類在「夕陽慘業」的台灣紡織業將出現一線生機。

近來一些國際服裝企業聲明關注新疆少數民族遭強迫勞動、強調不採購當地產品及原料，背後其實是為了符合美國政府的相關規定。然而這樣的聲明近來卻引起國際知名時尚品牌在中國的公關危機，遭中國網民獵巫，民粹當下代言合作藝人也迅速與遭出征的品牌商切割。

謝金河27日在臉書粉絲頁上指出，中國發動獵巫抵制，包括H&M，Burberry，Nike，及Adidas等知名運動、股飾品牌股價大受影響，像是Nike25日股價下跌4.52美元，跌幅3.39%，Adidas重挫6.1%⋯⋯「不過這些企業都堅持普世價值，默默承擔，沒有人跳出來罵政府，而且，立場，態度十分堅定，不是他們不愛錢，而是遵守信奉的普世價值。」

謝金河認為，國際知名品牌大廠勢必會重新評價未來中國市場的風險，還有製造供應鏈。在這場獵巫風波中，中國最大成衣代工廠申洲國際股價從193.4跌到143.4港元，股價下跌25.8%。反觀台灣，未來紡織成衣代工產業趁勢而起，而25日台灣相關企業的股價反映了這樣的看法。

「25日新纖，南紡，東隆興業漲停，儒鴻直逼500元，聚陽創了250元新高，整個紡織產業股價全面大漲。鞋業代工的豐泰上漲6元，寶成，鈺齊也上漲。」

謝金河說，過去台灣的紡織，鞋業代工幾乎全面外移到中國，這些年努力移轉生產基地，越南，柬埔寨成重要生產聚落，這回中國獵巫行動，下一個牽動的是生產基地的移動，中國生產基地，代工業者可能首當其衝。

不過，中央社一篇報導指出，業界指出新疆棉事件其實對台灣紡織業者、在東南亞設廠台商，以及不織布產業均無影響。法人指出，股價之所以走揚，係因台灣棉紗廠去年第4季感受轉單效應，並受惠低價庫存利益；國際棉花價格上漲，也帶動紡織族群股價走揚。

紡拓會秘書長黃偉基接受中央社電訪亦有相同看法。黃偉基說，在台灣的紡織業者多以化學纖維品為材料，主要提供歐美運動和戶外服飾品牌；在東南亞設紡織廠的台商，需要的棉紗主要從印度和越南進口，台商所需棉紗材料沒用到新疆棉，主要外銷市場也在歐洲和美國，歐美品牌服飾相關台廠供應鏈不受新疆棉風波影響。