俄國北極演習炫軍力 3艘核動力潛艇同時破冰而出

俄國核動力潛艇在北極圈演習破冰而出（美聯社） 俄國核動力潛艇在北極圈演習破冰而出（美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）俄國長期在北極圈投射軍力，制霸一方，本週在北極進行了軍事演習，刻意強調有三艘核動力潛艇同時破冰而出，宣揚軍威的意味相當濃厚。

路透報導，俄國本週在北冰洋法蘭士約瑟夫地群島（Franz Josef Land）的亞歷山大地島（Alexandra Land island）進行軍演，該島已成俄國軍事基地。

海軍總司令葉夫梅諾夫（Nikolai Yevmenov）在向總統普丁（Vladimir Putin）彙報演習行動時表示，有三艘核子動力潛艇同時穿破北極冰層，浮出冰面，高難度任務堪為海軍創舉。這三艘潛艇是在300公尺範圍內同時破冰而出，冰層達1.5公尺厚。

根據美聯社，北極圈蘊藏地球四分之一油氣資源，普丁過去曾估計，該區域礦藏價值高達300兆美元，任誰看了都會眼紅。隨著北極冰層因暖化消融，為資源開發與新航線擘建提供了機會，俄國、美國、加拿大、丹麥、挪威等國無不摩拳擦掌，爭食這塊大餅。

有著地利之便的俄國，豈能輕縱此一優勢？俄國近年來不斷在極圈增建軍事設施，包括修建跑道、部署監搜與防空軍力，欲藉擴軍之舉增加區域影響力。



俄國核動力潛艇在北極圈演習破冰而出（美聯社）