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【新冠肺炎】27日新增7例境外移入 累計1020人確診

27日公布的境外移入案例有五例來自印尼，一例來自美國，一例來自菲律賓

By 台灣英文新聞－編輯
2021/03/27 15:14
中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞27日下 午表示，國內新增7例武漢肺炎境外移入病例，分別從 自印尼、美國及菲律賓入境。 中央社記...

指揮中心宣布武漢肺炎新增7例境外移入

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞27日下 午表示，國內新增7例武漢肺炎境外移入病例，分別從 自印尼、美國及菲律賓入境。 中央社記... (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今（27）日公布國內新增7例境外移入新冠肺炎（COVID-19）病例，累計確診數達1020人。27日公布的境外移入案例有五例來自印尼，一例來自美國，一例來自菲律賓。

指揮中心表示，案1015至案1019均為印尼籍20多歲男性漁工，3月4日來臺工作，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，3月17日接受檢疫期滿前採檢，結果均為陰性。5人檢疫期滿後，至其他住所自主健康管理，因工作需要，3月24日搭乘專車至醫院自費採檢，於今日確診。5人在這期間均無症狀，已掌握接觸者8人，其中6人列居家隔離、2人列自主健康管理。

指揮中心指出，案1020為美國籍40多歲男性，今年3月9日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，3月24日檢疫期滿後，由公司安排至其他旅館自主健康管理，因工作需要，3月25日搭車至醫院自費採檢，於今日確診。個案在這期間並無症狀，已掌握接觸者6人，其中3人列居家隔離、3人列自主健康管理。

案1021為菲律賓籍30多歲男性移工，3月13日來臺工作，同樣持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，3月26日接受檢疫期滿前採檢，於今日確診。個案在這期間並無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

周六的記者會上，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞報告牛津AZ新冠疫苗在台開打施打進度。羅指出，目前累計接種9232人，可接種醫院總數達87家，總共已配送5萬7900劑疫苗，另外，不良反應則累計達27件。

指揮中心統計，截至目前國內累計有1,020例確診，分別為904例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中10人死亡、978人解除隔離、32人住院隔離中。
新冠肺炎

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