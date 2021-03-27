【新疆棉抵制風波】台灣立法院長游錫堃籲世人正視血棉花人權問題

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）歐美國家以人權迫害為由禁用新疆棉一事，引發中國對各品牌海嘯般的抵制浪潮，立法院長游錫堃今（27）日在臉書痛批，這已不是政治問題，呼籲大家正視新疆「血棉花」背後的人權議題。

游錫堃表示，中共迫害新疆之行徑，已超出了血汗奴役，多家國際媒體指證歷歷，中共正對維吾爾人進行文化滅絕。歐盟、美國、英國、加拿大日前罕見地聯合就此事對中國官員與單位祭出制裁，現更有150個人權團體組成聯盟，發起抵制2022北京冬奧的行動。

游錫堃引述美國人權鬥士馬丁路德金恩（Martin Luther King, Jr.）名言，「任何地方的不公不義，都威脅著所有地方的公平正義。」因此，針對反對迫害新疆人的行動，台灣應該大力支持，在維護人權的同時，共同譴責暴政。他強調，「唯有人權獲得重視，和平才會存在。」

中共組織「共青團中央」24日在微博突然點名瑞典快速時尚品牌H&M，批其造謠抵制新疆棉，同時又想在中國賺錢。相關貼文點燃中國民族主義情結，包括H&M、Nike、Adidas、Burberry在內、拒用新疆棉的各大品牌，紛紛中槍，商品下架、合作解約，事件還在發酵。

新疆棉被國際拒於門外，究竟對中國產業造成何等衝擊？中央社引述一名熟悉產業的中國專家說法，指影響程度恐怕比想像的深遠。這名筆名「安梁」的人士透露，紡織業是中國優勢產業，若歐美日等國家拒用新疆棉，不再下訂，將使棉花供應鏈供過於求，政府停止補貼，接著引發工廠關閉等一連串骨牌效應。

安梁警告，國際訂單流失意味中國1/2的紡織服裝出口商與1/4的製造商恐於2至3年內面臨沒有訂單的窘境，將是產業與從業人員生計的一大危機。

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