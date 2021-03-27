中國對葡萄酒課反傾銷稅 澳洲有意告上WTO

中國經濟霸凌澳洲，向澳洲葡萄酒實施高額保證金，引 發全球反彈，駐教廷大使李世明昨天前往購買一大箱澳 洲葡萄酒，以實際行動挺澳。 （圖取自駐... 中國經濟霸凌澳洲，向澳洲葡萄酒實施高額保證金，引 發全球反彈，駐教廷大使李世明昨天前往購買一大箱澳 洲葡萄酒，以實際行動挺澳。 （圖取自駐教廷大使館臉書） 中央社 (來源 中央社)

中國決定針對澳洲進口葡萄酒課徵反傾銷稅，為期5年。澳洲貿易部長特漢（Dan Tehan）今天稱此決定「不合理」，揚言告上世界貿易組織（WTO）。

中國商務部昨天認定從澳洲進口的葡萄酒存在傾銷行為，自28日起，對澳洲葡萄酒開徵反傾銷稅，為期5年，稅率自116.2%起跳，最高達218.4%。法新社報導，中澳之間爭端再起。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）指責北京當局以反傾銷稅為名，行報復之實。

特漢說，這項反傾銷稅意味著澳洲葡萄酒「基本上不可能」在中國市場與其他酒競爭。他在墨爾本對媒體表示：「中國政府做此決定，令人非常失望，也完全不合理。」

「我們會看看下一步要怎麼做，包括將此事呈送世界貿易組織。」

根據澳洲政府資料，出口到中國的葡萄酒總額於2019年達到歷來最高的13億澳元（約新台幣283.8億元），以價值來說，中國是澳洲葡萄酒的最大市場。

中國去年對澳洲產品發起一系列經濟制裁或干預行動，澳洲已要求WTO調查中國對進口大麥課徵關稅一事。近期，中澳外交關係跌到自中國發生1989年天安門事件以來的最低點。

許多人認為，中國對澳洲實施經濟制裁，是為了報復澳洲封鎖中資投入敏感產業，以及澳洲政府公開呼籲調查2019冠狀病毒疾病（COVID-19）源頭。

此外，中國昨天宣布制裁多名聲援新疆維吾爾穆斯林的英國和歐盟人士，英國首相強生（Boris Johnson）隨後推文，力挺因反對侵犯人權而被制裁的人士。

莫里森說，澳洲贊同強生，「幹得好，老兄，我們支持你，也謝謝你支持澳洲」。