【榮困淺灘】長榮貨輪卡蘇伊士運河 美國海軍即刻救援

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）長榮海運貨輪長賜輪堵住蘇伊士運河，23日至今未能脫困，打亂全球海運，美國終於看不下去，決定出手了，據悉美國駐紮中東海軍將派小組前往了解情況，盼能及早疏通這重要航道。

CNN報導，白宮憂心卡船事故將對能源市場帶來嚴重衝擊，正密切關注此事件，會派專人前往當地評估協助方式，惟尚無行動細節。美國駐開羅大使館向埃及官方提出美方願馳援的提議，已獲埃及接受。美國總統拜登（Joe Biden）26日表示，美國擁有其他國家沒有的設備與能力，會盡力而為。

在救援進度方面，美聯社指出，長賜輪（Ever Given）船東日本「正榮汽船」（Shoei Kisen KK）26日表示，船首疏濬工作持續中，並已布署10艘拖曳船待命，盼能在大潮來臨時一舉讓貨輪浮起脫困。正榮汽船雖也考慮移除貨輪上的貨櫃，降低載重，但技術上實有執行困難。若藉潮汐浮船一舉未能成功，不排除還是會採行此一作法。

截至26日，大塞船的貨輪數量已達200艘，部分船隻已開始改變路線，但逾百艘船仍持續往蘇伊士運河前進。正航行於大西洋的天然氣貨輪Pan Americas已改變航線，決定取道南非好望角。

蘇伊士運河占了全球一成海運，對輸油尤為重要，本次擱淺事件恐影響中東向歐洲輸出天然氣與石油，也將使全球因新冠肺炎（COVID-19）疫情而出現的貨櫃短缺情況雪上加霜。

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長賜輪脫淺作業（美聯社）