【埃及列車互撞32死】鐵路事故頻傳　總理承諾改善老舊鐵路

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導）昨（26）日兩列載客火車於埃及中部索哈省（Sohag）泰赫塔區（Tahta）附近發生追撞，車廂脫軌並翻車造成至少32人死亡，165人受傷。埃及總理隨後赴事故現場，承諾賠償與修繕，以及改善國內為人垢病的老舊鐵路。

事故發生在首都開羅以南約365公里（227英里）處，該國鐵路局表示事故發生原因疑似「不明人士」按下前方列車的緊急刹車，導致後方列車反應不及釀成事故。70多輛救護車被派往車禍現場，將傷者送往醫院。

BBC報導，埃及總理莫斯塔法·馬德布利（Mostafa Madbouly）26日親臨事故現場，承諾對罹難者家屬進行賠償。同一時間，民眾對國內鐵路系統事故頻傳也出現一片檢討聲浪，專家亦批評鐵路網老舊、維護不善、政府不願花大錢翻修鐵路。

據《Egypt Today》報導，總理在記者會上指出，當局四年前就已開始著手計劃改善埃及鐵路網，但「還有很多工作要做，尤其在過去幾十年裡，鐵路發展被長期忽略」。關於賠償金的部分，總統阿卜杜勒·法塔赫·塞西（Abdel Fattah al Sisi）決定受害者最高可領10萬埃及鎊（約新台幣18.3萬）。至於傷者，賠償金在2萬至4萬埃及鎊(約新台幣3.6~7.2萬)不等。

總統塞西亦承諾將嚴懲責任人。他在推特上寫道：｢任何因疏忽或腐敗，或任何類似的事情而造成這一痛苦事故的人，必須毫無例外或毫不拖延地接受最嚴厲懲罰」。