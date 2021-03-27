瀕危物種名錄透端倪 非洲象面臨絕種危機

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）由於擁有象牙這一珍貴資源，非洲象向來都是盜獵者鎖定的目標。儘管身為草原上最兇猛的動物之一，非洲象還是不敵人類。最新的研究顯示，非洲象的兩個分支物種，皆出現數量大減而瀕臨絕種的狀況。

在新的基因序列研究中，科學家發現，森林象與草原象大概在500萬至600萬年前就已經不在同個族群內生活，這個時間大約與人類和大猩猩分道揚鑣屬同一時期。因此，兩種象應該分屬不同族群，不應該再籠統地以非洲象統一稱呼。

有鑑於此，定期編纂〈瀕危物種紅色名錄〉(Red List)的國際自然保護聯盟(IUCN)，首次在紅色名錄中將非洲象分為非洲森林象與非洲草原象，據此評估。結果顯示，在盜獵猖獗與棲地破壞的雙重衝擊之下，兩種象的數量都有明顯減少之勢。

過去31年來，森林象的數量暴跌86%，草原象也在半世紀內少了大約60%。過去將兩種象一起計算時，非洲象僅是「易危」(Vulnerable)族群，如今兩者分開計算之下，森林象的生存危機遠遠超出預期，被列於「極危物種」(Critically endangered)之下，與野外絕種僅剩一步之遙，而森林象狀況也沒多好，被列在的「瀕危」(Endangered)等級。

負責IUCN大象領域調查的Kathleen Gobush博士指出，非洲象的類別從易危到瀕危再到極危，代表著這些動物已經離完全絕種不遠，雖非代表明天就會從地表消失，其絕種的風險確實已高了不少。

事實上，由於過去將兩種象視為同一物種，大部分的非洲象研究都是針對狀況比較好的草原象。人類對大多生活在剛果盆地雨林區一帶的森林象所知甚少，大部分的保育組織，也未能替兩種象量身訂做保育措施。

IUCN大象小組副主席Ben Okita-Oum博士說，其實盜獵在各國皆有趨緩的趨勢，然而人類開發入侵大象棲地，並讓棲地畸零化，為了維護居住空間而發生的人象衝突，現在才是大象數量減少的元兇。