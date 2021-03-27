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蕭美琴譚德塞同場　台灣加碼援款助非洲抗伊波拉

By 楊琇羽, 台灣英文新聞－編輯
2021/03/27 11:06
剛果民主共和國2019年展開伊波拉疫苗接種工作（圖／美聯社）

剛果民主共和國2019年展開伊波拉疫苗接種工作（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／楊琇羽　台北報導）一直拒台灣於世界衛生大會門外的世界衛生組織（WHO）以及外界咸認親中的世衛秘書長譚德塞，在美東時間26日和台灣駐美代表蕭美琴同場，蕭美琴更代表台灣政府慷慨解囊，承諾捐助25萬美元（約715萬台幣），協助對抗伊波拉疫情。

為因應近來非洲剛果及幾內亞爆發兩起伊波拉病毒（Ebola）感染案件，世界衛生組織非洲區署（AFRO）、非洲聯盟疾病管制署（African Union-Africa CDC）、西非衛生組織（WAHO）、剛果、幾內亞及美國政府於26日舉行「強化非洲對抗伊波拉病毒韌性及應處」高階會議，以線上方式進行。本次會議參與的國家包括受伊波拉影響的非洲國家，歐盟與其成員國，台灣亦受邀參與。

外交部指出，會議上美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）均出席致詞，台灣駐美代表蕭美琴大使及衛生福利部疾病管制署署長周志浩應邀與會。

蕭美琴於會中發言指出，新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球，已經證明疾病無國界，值此關鍵時刻，國際社會更應攜手合作，確保所有國家及個人均能獲得醫療照顧及衛生安全。本次會議上蕭美琴也代表台灣再加碼援款25萬美元，協助對抗伊波拉疫情。

外交部表示，拜登政府在上任之初，即邀請我國參與高階國際會議，彰顯台美全球夥伴關係，政府也不斷以具體行動證明「台灣能夠幫忙，也正在幫忙」（Taiwan can help, and Taiwan is helping!）。沒有國家能獨自面對任何疫情襲擊，國際合作才是成功抗疫的唯一途徑，台灣有意願也有能力為國際社會防疫體系做出貢獻。
伊波拉

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