【周末天氣】周末全台晴朗僅花東短暫雨　注意早晚溫差

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中央氣象局資料顯示，清明連假前的周末好天氣，各地氣溫持續回暖，不想連假人擠人的民眾可以安排本周末出遊。

根據中央氣象局資料，周六（27日）上午全台各地天氣為晴到多雲，僅東半部地區有零星短暫雨，各地氣溫持續回暖。周末北部及東半部清晨低溫為攝氏16度，白天高溫可達28度，午後因熱力作用影響，北部山區有機會出現零星短暫陣雨，中南部高溫可達30 至32度，早晚溫差大，早出晚歸民眾注意多添加衣物。

周六北部氣溫在17至22度之間，中部19至29度，南部20至28度，東部18至27度；周日下午起東北季風減弱，北部氣溫在18至24度之間，中部21至30度，南部22至29度，東部19至28度。全台除宜蘭花東外，其它縣市周末降雨機率低。西半部及外島易有霧，可能影響能見度。

氣象局周五晚亦發布濃霧特報，指周六西半部清晨有局部霧或低雲影響能見度，而外島馬祖周五晚已出現能見度不足200公尺現象，新北、桃園、新竹、苗栗能見度亦低，因此提醒開車用路人小心。

氣象專家吳德榮則表示，周六上午仍有強「夜間輻射冷卻」作用，但因大氣持續回暖，平地氣溫明顯回升2至4度。未來一週至10天西半部幾無降雨，桃園以南缺水壓力將「與日俱增」。

吳德榮說，周六至下周一（29日）全台各地大多晴朗無雲，惟中南部空氣品質不佳。兒童節當天則有微弱鋒面掠過，北海岸、北部山區、東半部有局部短暫雨，但無助於解決缺水危機，而北台氣溫略降、稍轉涼。連假最後一天(5日)各地恢復多雲時晴、穩定的天氣，東半部偶有零星短暫降雨的機率。