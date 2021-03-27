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比利時聯邦參議院通過友台決議 外交部表感謝

3月初比利時的佛拉蒙區議會才通過「佛拉蒙區與台灣關係及台灣國際地位」決議，在在都表達友台立場，充分體現台比雙邊關係友好熱絡

By 台灣英文新聞－編輯
2021/03/27 09:50
（圖片來源：比利時聯邦參議院網站）

（圖片來源：比利時聯邦參議院網站）

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）比利時聯邦參議院在台北時間周五（26日）晚間高票通過「加強台灣國際社會地位決議」，要求比利時聯邦政府在歐盟層級強調與台灣加強合作的必要性並支持台灣實質參與重要國際組織，為國際社會做出具體貢獻，對此台灣外交部表達誠摯感謝。

聯邦參議院以49票贊成對0票反對表決通過，除了要求政府加強與台灣合作，並應與歐盟共同協助台灣實質參與世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等國際組織。

比利時聯邦參議院聲明中同時指出，數月來中國對台灣施壓加劇，並增加在南海的軍事部署，呼籲歐盟鼓勵中國與台灣儘早恢復雙邊對話，同時要求比利時聯邦政府與台灣及中國均維持衡平關係，向亞太區域各方明確表達維護台灣完整的必要性。決議中亦涉及人權關懷，要求中國當局即刻釋放李明哲等受拘禁的台灣民運人士。

對於比利時以具體行動堅定支持台灣國際地位及參與國際事務，外交部表示高度歡迎與誠摯感謝，未來也會繼續與比利時等理念相近國家強化雙邊關係，並持續推動參與WHO、ICAO及UNFCCC等聯合國專門機構，為國際社會做出具體貢獻。

根據外交部資訊，事實上，比利時聯邦參議院早在18年前（2003年）就曾通過一項友台決議，關切台海安全，而比利時眾議院去（2020）年7月16日通過「台灣的國際地位」決議。除了聯邦，佛拉蒙區議會（Flemish Parliament）月初甫通過「佛拉蒙區與台灣關係及台灣國際地位」決議，在在都表達友台立場，充分體現台比雙邊關係友好熱絡。

台灣歐盟友好行動不間斷，同日（26日），外交部舉行「台歐連結獎學金」捷克學生經驗分享會，由政務次長曾厚仁代表主持，邀請已抵台的11位捷克受奬學生分享在台灣的學習心得與生活經驗。曾經來台擔任實習交換醫生的捷克型男市長布拉格賀吉普（Zdeněk Hřib）特別視訊參與座談，以留學台灣的學長身分勉勵同學們珍惜受獎來台的機會，從各面向學習台灣社會的美好。
比利時

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