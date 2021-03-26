台美簽署備忘錄後 20架共機擾台創新高

台美今天簽署「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」，2架運8反潛機、1架空警500、4架轟6K、10架殲16、2架殲10、1架運8技偵機，共20架共機擾台西南ADIZ及東南方，創國防部公布統計以來最多架次的一次。

台灣、美國今天簽署「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」，共有20架次共機（2架運8反潛機、1架空警500、4架轟6K、10架殲16、2架殲10、1架運8技偵機）侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），其中轟6K、運8反潛機更罕見侵擾台灣東南方，但均未逾越台灣海峽中線。

此外，今天共機擾台的規模，也是自國防部去年9月17日起在官網「即時軍事動態」專區發布共機動態以來，規模最大的一次，也是今年數量最多的一次。

根據公開紀錄，規模第二大的為109年9月19日，有2架轟6機、12架殲16機、2架殲11機，2架殲10機、1架運8反潛機，共19架進入台灣西南及西北空域，並逾越台海中線。

規模第三大為109年9月18日，有2架轟6機、8架殲16機、4架殲11機、4架殲10機，共18架軍機擾台，並逾越海峽中線。

規模第四大為今年2月20日，有2架殲10機、2架殲16機、4架殲轟7機、2架轟6K機、1架運8反潛機，總共11架共機擾台。