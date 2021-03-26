Alexa
  1. 首頁
  2. 社會

台美簽署備忘錄後 20架共機擾台創新高

By 中央社
2021/03/26 20:56
圖取自國防部

圖取自國防部

台美今天簽署「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」，2架運8反潛機、1架空警500、4架轟6K、10架殲16、2架殲10、1架運8技偵機，共20架共機擾台西南ADIZ及東南方，創國防部公布統計以來最多架次的一次。

台灣、美國今天簽署「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」，共有20架次共機（2架運8反潛機、1架空警500、4架轟6K、10架殲16、2架殲10、1架運8技偵機）侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），其中轟6K、運8反潛機更罕見侵擾台灣東南方，但均未逾越台灣海峽中線。

此外，今天共機擾台的規模，也是自國防部去年9月17日起在官網「即時軍事動態」專區發布共機動態以來，規模最大的一次，也是今年數量最多的一次。

根據公開紀錄，規模第二大的為109年9月19日，有2架轟6機、12架殲16機、2架殲11機，2架殲10機、1架運8反潛機，共19架進入台灣西南及西北空域，並逾越台海中線。

規模第三大為109年9月18日，有2架轟6機、8架殲16機、4架殲11機、4架殲10機，共18架軍機擾台，並逾越海峽中線。

規模第四大為今年2月20日，有2架殲10機、2架殲16機、4架殲轟7機、2架轟6K機、1架運8反潛機，總共11架共機擾台。

更新時間 : 2021-03-27 01:52 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】台灣長榮貨櫃輪擱淺•蘇伊士運河持續「塞船」 專家：3/28、3/29有機會脫困
【更新】台灣長榮貨櫃輪擱淺•蘇伊士運河持續「塞船」 專家：3/28、3/29有機會脫困
台灣長榮貨櫃輪堵蘇伊士運河　全球網友KUSO大集合
台灣長榮貨櫃輪堵蘇伊士運河　全球網友KUSO大集合
台灣3/25增3例新冠肺炎境外移入 補教老師返台4個月至今無症狀 今確診
台灣3/25增3例新冠肺炎境外移入 補教老師返台4個月至今無症狀 今確診
【最新】台灣最美玫瑰園~2021台北玫瑰展3/12繽紛推出　賞花還能抽黃金！
【最新】台灣最美玫瑰園~2021台北玫瑰展3/12繽紛推出　賞花還能抽黃金！
德國光雕藝術家打造無限奇幻隧道　亞洲首展濃縮創作生涯台北登場
德國光雕藝術家打造無限奇幻隧道　亞洲首展濃縮創作生涯台北登場
【更新】台灣空軍兩架F-5E墜海•1飛官仍失蹤 黃金72小時將屆•軍方24日搭配紅雀無人機加緊搜尋
【更新】台灣空軍兩架F-5E墜海•1飛官仍失蹤 黃金72小時將屆•軍方24日搭配紅雀無人機加緊搜尋
台中捷運3/25起恢復試營運 民眾凌晨4時排隊搶搭首班車
台中捷運3/25起恢復試營運 民眾凌晨4時排隊搶搭首班車
富邦金收購日盛金•有機會形成台灣第2大券商 專家：反映規模經濟愈顯重要
富邦金收購日盛金•有機會形成台灣第2大券商 專家：反映規模經濟愈顯重要
台灣河岸二十音樂祭「西門慶與紅樓夢」3/25展開　六個舞台、90組演出、連嗨4天!
台灣河岸二十音樂祭「西門慶與紅樓夢」3/25展開　六個舞台、90組演出、連嗨4天!
有片【神秘國旅】台灣圓山飯店「東密道」50年來首開放　帶您一探百年神宮秘境花園
有片【神秘國旅】台灣圓山飯店「東密道」50年來首開放　帶您一探百年神宮秘境花園