春暖花開啖美食 台北老爺春季限定美饌全新上桌

時序入春，擺脫冷冽的天氣，此時正是大快朵頤品嚐各種美味料理的時候。台北老爺酒店在春意盎然之時推出開胃又多樣化的季節限定料理，不僅採用春梅入菜，還有季節鮪魚料理，同時自助式餐廳Le Café更以古樸懷舊的經典台式酒家菜為主題，喚醒賓客舊時味蕾記憶，餐檯上更提供日本、歐陸風味等多元的吃到飽菜色，讓賓客大飽口福，4月1日起至6月30日全新上菜。如需訂位與更多詳情，請洽(02)2542-3266 轉各餐廳。

Le Café 台式經典酒家菜

傳統台灣文化每逢節慶或重要時刻，都會邀請親朋好友一同享用平日沒有的豐盛宴席、共度美好團聚時光。長大後雖然各種美食唾手可得，但兒時記憶中的經典好味道仍不時浮現腦海中，令人懷念。Le Café林繼正主廚，秉持著樸實的「款待之心」，在自助餐檯上霸氣重現傳統總鋪師的台味手路菜，以「肉多、吃飽、大份量」的精髓，準備一系列包括「魷魚螺肉蒜」、「酥炸鮮魚」、「炸芋餅」、「手工花枝丸」、「香菇蚵嗲」、「冷盤」、「五柳枝魚片」等多款豐富菜色每日輪替供應，搭配多種生鮮海味、現切德式豬腳、牛排等異國美饌，以及甜點吧吃到飽，讓賓客把回憶當成佐料，用菜記憶美好相處時光。成人自助午晚餐每位1,020元+10%起，身高115公分~140公分孩童依孩童價計費。 2021年4月30日前，平日兩人用餐享8折優惠、四人同行一人免費!

明宮粵菜廳 春梅饗宴

梅花謝下，正是梅子黃熟時節， 今年春天，明宮粵菜廳劉華增主廚嚴選上好南投梅子入菜，將傳統菜式結合巧思，製作香酥可口的「梅醬軟殼蟹」、口味清爽的「梅子蘆筍炒虎蝦球」與「梅子醬肉排」，還有香氣四溢、令人意猶未盡的「梅子醉雞捲」、「梅子蒸排骨」，以及清甜爽口的「梅子鬆糕」等清爽開胃、口感層次豐富的料理。舌尖上散發出的酸甜、清香好滋味，六道新菜，單點每道180元+10%起，每日午、晚餐時段供應，是您不能錯過的季節限定美味。

中山日本廳 鮪魚會席料理

準備迎接即將到來的鮪魚迴流季節，中山日本料理廳藍文彬主廚為喜歡品嚐甘鮮凝脂、清爽細膩鮪魚料理的人，以他最擅長的生食日料手法，推出「鮪魚會席料理」，豐富內容包含「和風開胃前菜」、「生魚片」、「酥炸鮪魚天婦羅」、「香煎鮪魚排佐沙拉」、「鮪魚丼飯」與「鮪魚蔥真丈清湯」，中間並以「酥烤土雞肉佐檸檬」讓味蕾稍事休息，最後再用時令「春梅果凍」及「什錦水果盤」為一餐畫下美好句點，單人套餐每套3,000元+10%。

台北老爺酒店位於中山區精華地段，距離中山捷運站僅3至5分鐘路程，館內的Le Café咖啡廳、明宮粵菜廳，以及中山日本料理廳，囊括各種風味料理，每季提供賓客多元化餐飲選擇，以及五星級用餐享受，無論是喜愛台式、中式、或日式料理，都能依據自己的喜好一飽口福!更多餐飲優惠詳情，請參考台北老爺酒店官方網站或電洽(02)2542-3266轉各餐廳。