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疫情下的超級英雄　班克西致敬醫護畫作拍出6.5億天價

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/03/26 20:12
班克西畫作「改變賽局者」（圖／班克西IG）

班克西畫作「改變賽局者」（圖／班克西IG）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）神祕街頭藝術家班克西（Banksy）去年致敬護理人員的一幅畫作，在倫敦佳士得拍出1,670萬英鎊（新台幣6億5,830萬元）的天價，刷新了個人畫作拍賣紀錄。

這幅名為「改變賽局者」（Game Changer）的畫作，是班克西於2020年5月、新冠肺炎（COVID-19）正酣之際，贈與英國南安普頓大學醫院（University Hospital Southampton）之作。

畫中描繪著一名小男孩，手舉著一個護士超人玩偶，護士戴著口罩，披著披風，身上的紅十字徽格外明顯。旁邊的籃子裡，則是被遺忘的蝙蝠俠與蜘蛛人。班克西的贈詞寫道：「感謝你們的付出，希望它能為醫院增色，儘管只是幅黑白畫。」

根據CNN，這幅畫落槌的價格是原本預估價的4倍，也幾乎是班克西2009年紀錄保持油畫作品「下放國會」（Devolved Parliament）的2倍。該作以黑猩猩主宰英國下議院諷諭政治亂象，一舉在倫敦蘇富比拍出990萬英鎊高價。

佳士得表示，「改變賽局者」的拍賣收益將捐予南安普頓大學醫院與英國其它慈善組織。

神龍見首不見尾的班克西，除了行事作風低調，其關注社會議題、善於諷諭時事之創意塗鴉，也是個人最鮮明的標誌。除了總是在不起眼的街頭牆角為世人帶來驚喜藝術，他去年更大手筆買下一艘船，出航地中海拯救漂流無依的難民。

延伸閱讀：
這回不塗鴉 英國神秘畫家班克西買船救難民
神秘畫家班克西威尼斯「擺攤」 再現諷刺經典
班克西
塗鴉
藝術
畫家
畫作
佳士得
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新冠肺炎
疫情

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更新時間 : 2021-03-26 20:19 GMT+08:00

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