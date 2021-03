蘇伊士運河卡船癱瘓 俄國諷：北方海路寬到能讓船隻作畫

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)蘇伊士運河(Suez Canal)因長榮貨輪擱淺癱瘓以來,全球突意識到航道通暢的重要性,隨著脫淺救援工作還在持續,俄國趁機大推北方海路(Northern Sea Route),作為該運河的替代方案。

法新社報導,俄國總統普丁向來主張以西伯利亞海岸航線,取代佔全球10%航運的蘇伊士運河。這次逮到長賜輪擱淺意外,當然不能放過行銷北方海路的機會。

負責營運該航道的俄國國營核能公司Rosatom,25日在英語推特帳號上戲謔地提出北方海路可取代蘇伊士運河的三大理由。首先,這條位於北極圈的航線,海域遼闊,「您的大船可恣意移動,在海上畫出各式圖案。」

再者,若船隻不慎卡在北方海路,俄羅斯可派破冰船前往救援。最後,Roasatom嘲諷道,「在蘇伊士運河可能會塞好幾天呢。」這點還配上取材自電影「王牌大賤諜」(Austin Powers)、主角在狹窄隧道動彈不得的橋段惡搞圖。

俄國多年來斥資打造北方海路,宣稱相較於蘇伊士運河,貨輪至亞洲港口的航程可大大縮短15天。隨著氣候變遷導致結冰面積縮小,俄羅斯更有意將該航線作為輸出石油與天然氣之路線。

It’s 2021 and the world economy is frozen, watching a container ship in the Suez Canal do the “Austin Powers” for 3 days #Evergreen #EverGiven pic.twitter.com/GQUaEnLA8D