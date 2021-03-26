臺灣證交所：本週發行量加權股價指數漲幅約為1.47% 上市股票總市值達49.76兆元

根據臺灣證券交易所統計，110年3月26日發行量加權股價指數收盤為16,305.88點，較上週(110年3月19日)的16,070.24點上漲235.64點，漲幅約為1.47%，台灣50指數收盤為13,363.92點，較上週的13,196.11點上漲167.81點，漲幅約為1.27%，寶島股價指數收盤為18,592.25點，較上週的18,331.82點上漲260.43點，漲幅約為1.42%。產業別指數方面，漲幅以水泥類指數上漲6.33%為最大，跌幅以電機機械類指數下跌0.69%為最大，未含金融類指數上漲184.63點，漲幅約為1.30%，未含電子類指數上漲406.46點，漲幅約為2.49%，未含金融電子類指數上漲322.37點，漲幅約為2.30%。

本週集中交易市場總成交金額為1兆6,389.39億元，全體上市股票成交金額為1兆5,762.27億元，股票成交量週轉率為4.38%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，半導體類5,277.39億元，占全體上市股票交易金額33.48%

第二名，光電類2,159.94億元，占全體上市股票交易金額13.70%

第三名，電子零組件類1,735.03億元，占全體上市股票交易金額11.01%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，光電類21.40%

第二名，航運類13.82%

第三名，電子零組件類9.09%

累計今年年初開盤迄今共52個交易日，集中市場總成交金額為18兆105.45億元，市場日平均成交金額為3,463.57億元，股票成交量週轉率為41.20%，股票日平均成交量週轉率為0.79%。

2021年3月26日全體上市公司市場總值為新台幣49兆7,615.90億元，較上週(2021年3月19日)市值49兆24.03億元增加7,591.87億元，增幅約為1.55﹪。