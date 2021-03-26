平溪蔥滿愛 幸福好味道 小旅行報名開催中

美味的珠蔥遇上星光點點的螢火蟲秘境， 將會激盪出何種美好的回憶？季節限定「螢光秘境 蔥滿幸福」特製小旅行將於4月18日起溫馨開跑！期間共計開放4 梯次，報名開催中，參加名額有限， 喜愛新北特色食材料理與賞螢活動的朋友們，千萬不要錯過， 報名詳情請至新北市政府農業局稼日蒔光臉書。

位於平溪的周秋錦原來從事不織布業，9年前退休後返回老家， 衝著一股興趣與熱誠，開始農耕工作。周秋錦笑著說， 種植珠蔥雖然並不困難，但仍然有許多眉角需要注意， 種植前必須將紅蔥頭地上部修剪整齊， 並泡水一個晚上以提高發芽率，再來就要依照經驗看天候情形， 選擇最好的播種時機，要有雨水但含水量不可太高， 要有太陽照射但不宜過熱，每個細節都必須仔細注意。 農場主要種植作物除了珠蔥外，還有許多當季當令自然的蔬菜， 有高麗菜、綠竹筍、山藥、木耳及草莓， 透過少量多樣的模式來經營，因為蔬果口感鮮甜品質優良， 總有固定客人訂購，時常供不應求。周秋錦為了提高市場競爭力， 也在農忙之餘參加消費者需求及地方特產行銷的進修， 希望可以依照消費者的需求生產出最客製化的農產品。

平溪區農會胡正吉理事長表示， 其實珠蔥的根部就是平常用來炸成油蔥酥的「紅蔥頭」， 是台式料理中不可或缺的要角的佐料， 珠蔥的蔥葉比一般青蔥更為幼嫩，並且帶有一股清甜、 溫和的辛辣味，用來清炒、炒蛋或是生吃都很合適。為了讓更多的消 費者認識珠蔥這項農產品，於產季期間結合各項推廣， 讓消費者到產地體驗嚐鮮，今年主打「螢光秘境 蔥滿幸福」特製小旅行，可以體驗親自下田摘採妝點翠綠的珠蔥， 品嚐台北凱撒大飯店國宴外燴團隊的珠蔥料理， 感受點點螢光的浪漫景色，最後一起放天燈祈願美夢成真， 非常適合親子及情侶們一同體驗，共計4梯次(4/18、4/23 、4/24、4/25）體驗活動，每梯次限40位，參加費用每人 999元，名額有限一定要提早報名， 報名請至新北市政府農業局稼日蒔光臉書https://www. facebook.com/agr.ntpc/posts/ 3818043008275898 。

農業局長李玟表示，新北市有許多優質農特產品， 為了降低農友生產成本，農業局持續辦理農業生產資材補助， 提高農作物生產量及品質。平溪為國際知名旅遊景點， 也是新北最大的珠蔥產地，年產量可達12,000公斤。 珠蔥是春季最具代表農特產之一， 歡迎大家到平溪走走品嚐珠蔥料理， 如欲購買最鮮甜的珠蔥或當季當令蔬菜可電洽周秋錦先生，0915 -528-696或平溪區農會，電話(02)2495-1051 。

照片來源：新北市政府農業局提供

照片來源：新北市政府農業局提供