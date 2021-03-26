平溪蔥滿愛 幸福好味道 小旅行報名開催中

照片來源：新北市政府農業局提供
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美味的珠蔥遇上星光點點的螢火蟲秘境，將會激盪出何種美好的回憶？季節限定「螢光秘境 蔥滿幸福」特製小旅行將於4月18日起溫馨開跑！期間共計開放4梯次，報名開催中，參加名額有限，喜愛新北特色食材料理與賞螢活動的朋友們，千萬不要錯過，報名詳情請至新北市政府農業局稼日蒔光臉書。
位於平溪的周秋錦原來從事不織布業，9年前退休後返回老家，衝著一股興趣與熱誠，開始農耕工作。周秋錦笑著說，種植珠蔥雖然並不困難，但仍然有許多眉角需要注意，種植前必須將紅蔥頭地上部修剪整齊，並泡水一個晚上以提高發芽率，再來就要依照經驗看天候情形，選擇最好的播種時機，要有雨水但含水量不可太高，要有太陽照射但不宜過熱，每個細節都必須仔細注意。農場主要種植作物除了珠蔥外，還有許多當季當令自然的蔬菜，有高麗菜、綠竹筍、山藥、木耳及草莓，透過少量多樣的模式來經營，因為蔬果口感鮮甜品質優良，總有固定客人訂購，時常供不應求。周秋錦為了提高市場競爭力，也在農忙之餘參加消費者需求及地方特產行銷的進修，希望可以依照消費者的需求生產出最客製化的農產品。
平溪區農會胡正吉理事長表示，其實珠蔥的根部就是平常用來炸成油蔥酥的「紅蔥頭」，是台式料理中不可或缺的要角的佐料，珠蔥的蔥葉比一般青蔥更為幼嫩，並且帶有一股清甜、溫和的辛辣味，用來清炒、炒蛋或是生吃都很合適。為了讓更多的消費者認識珠蔥這項農產品，於產季期間結合各項推廣，讓消費者到產地體驗嚐鮮，今年主打「螢光秘境 蔥滿幸福」特製小旅行，可以體驗親自下田摘採妝點翠綠的珠蔥，品嚐台北凱撒大飯店國宴外燴團隊的珠蔥料理，感受點點螢光的浪漫景色，最後一起放天燈祈願美夢成真，非常適合親子及情侶們一同體驗，共計4梯次(4/18、4/23、4/24、4/25）體驗活動，每梯次限40位，參加費用每人999元，名額有限一定要提早報名，報名請至新北市政府農業局稼日蒔光臉書https://www.facebook.com/agr.ntpc/posts/3818043008275898 。
農業局長李玟表示，新北市有許多優質農特產品，為了降低農友生產成本，農業局持續辦理農業生產資材補助，提高農作物生產量及品質。平溪為國際知名旅遊景點，也是新北最大的珠蔥產地，年產量可達12,000公斤。珠蔥是春季最具代表農特產之一，歡迎大家到平溪走走品嚐珠蔥料理，如欲購買最鮮甜的珠蔥或當季當令蔬菜可電洽周秋錦先生，0915-528-696或平溪區農會，電話(02)2495-1051。
照片來源：新北市政府農業局提供
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