新北混齡教學教案全國徵選成績亮眼 跨縣巿公開授課迴響熱烈

教育部日前公布109年度跨年級教學方案國小教案徵 選得獎名單，全國共12件教案獲獎，新北市即囊括5件。 新北市得獎教案均為實施混齡教學的教師， 其中興華國小張珈瑜老師榮獲特優、 上林國小羅鏵老師與濂洞國小林佳慧老師榮獲優等。3月中並安排興 華國小6位教師進行跨年級專業知能培訓公開授課， 吸引全國各縣市教師到場觀摩，成為跨年級教學典範。

本次公開授課有來自新北、金門、苗栗、桃園、花蓮、屏東、 台南等地50幾位教育局處人員、校長、教師與教授們參與。 興華國小自然科教案榮獲特優的張珈瑜老師，在公開授課中， 示範運用創新有趣、循序漸進的編排方式幫助學生掌握能力學習。 她表示，在課堂中給予學生不同的學習任務， 藉由安排有趣的遊戲活動， 使學生在複習概念時以輕鬆又富挑戰的方式學習知識達到學習目標。

課堂中結合生活情境運用，讓學生操作定滑輪與彈簧秤秤物體重量， 六年級的孩子會主動提醒五年級學弟妹， 記得彈簧秤歸零及示範歸零的操作方式， 從示範中可以看到小組團結合作完成任務的課堂風景。 張晉維同學回饋說，覺得上老師的自然課很好玩， 老師上課常用答題來玩遊戲，每次都玩到欲罷不能。 楊于嫻同學也表示，老師上課常讓我們動手做實驗， 我們都覺得好好玩。

上林國小教師團隊榮獲1件優等及2件佳作獎項， 校長乃瑞春表示，學校夥伴撰寫教案參加教育部教案比賽獲獎， 積累無數精力與時間，不斷粹練，彼此激勵，最後才獲得肯定， 相信對團隊或個人都是莫大的鼓舞。以健體領域「傳導莫怠速」 獲得優等的羅鏵老師， 認為同時擁有新北市混齡教學計畫和教育部跨年級計畫的資源很幸運 ，當遇到瓶頸時，可以與專家教師進行討論，陪伴備課、觀課、 紀錄教學現場的點滴，從教材的脈絡切入， 讓協同教學夥伴們彼此合作、互相支持， 在孩子學習需求上共同激盪出「教」與「學」的火花。

教育局長張明文表示，教師專業是推動混齡教學成功的基石， 唯有教師專業展現才能保障偏鄉學生的基本學力與培養群性。 新北市自105學年起試辦混齡教學即全力提升教師專業， 透過工作坊的增能、學者專家的支持系統， 以活化教師混齡教學專業發展。透過完善的「6條路線專家輔導支持 系統」、「校長及教師專業培力」及「多元專業教師人力進用」， 逐步優化混齡教學課程品質， 讓每位教師自信地專業精進與激發專業熱情， 學生也能透過與不同年齡學生的互動激盪培養群性學習能力， 進而達到多元學習、深入思考並自我跳躍學習。

照片來源：新北市教育局提供