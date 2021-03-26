火金姑來了! 文山農場2021螢火蟲季開跑

新北市政府農業局對於轄內各區的螢火蟲及其棲地的復育不遺餘力。 今年3月由農業局輔導，位於新北市新店區湖子內路100號的新北 市農會文山農場，將舉辦一場盛大的螢火蟲季活動， 配合農場生態推出一系列精彩豐富的活動， 行程分半日遊的套裝行程行程及純賞螢行程。

今年半日遊的費用原價670元，優惠價格450元， 報到時間為下午2時。從2時30分開始一直到晚上8時， 滿滿一連串精彩的活動，包含採茶體驗、貓頭鷹吊飾DIY、 螢火蟲燈籠彩繪、螢火蟲簡介、夜間賞螢等，非常適合企業、 公司行號團體、及個人、家庭報名參加， 也是學生最佳的校外教學題材；純賞螢的費用為200元， 適合時間上無法配合參加套裝行程的遊客，活動日期3月27日至5 月31日，活動採網路報名方式，即日起開放報名。

文山農場平日上午9時即可入園參訪，農場腹地遼闊， 適合舉辦各項如校外教學、DIY體驗、夏令營等活動； 茶文化體驗有採茶、製茶、泡茶等，其他項目還有賞螢火蟲、露營、 烤肉、生態導覽、賞櫻花、婚紗攝影、音樂會，農場內有附設咖啡屋 /農特產品展售中心等，可提供冰品、飲料、農特產品、泡麵、 餅乾等。

農業局長李玟表示，農業局致力在轄內推展友善耕作， 善待土地的政策讓環境生態指標的螢火蟲得以復育。108年更在靜 心國民中小學及艾略特親子共學團200位大小朋友一起攜手下， 在文山農場野放陸生黑翅螢幼蟲1,000隻到所營造的棲地中， 文山農場亦持續野放6,000隻陸生及水生螢火蟲幼蟲到棲地中， 期望透過這些積極、友善環境的作法， 讓民眾能在夜晚欣賞點點螢光。 今年農業局為讓民眾能有更多賞螢地點， 將持續以合適地點辦理螢火蟲復育與野放。

文山農場場長尤吉利表示螢火蟲需要生活在乾淨、無污染的環境， 是非常典型的環境指標生物。文山農場以有機友善農業製茶， 建構出完善的螢火蟲棲地，早在日治時代就是台灣有名的「 茶業傳習所」，為茶種育苗、繁殖，製茶技術交流與傳承的據點， 至今仍在此舉辦「台北市、新北市文山包種茶製茶技術競賽」。農場 腹地21公頃，園區內原生昆蟲及植物種類多元豐富。

新北市農會文山農場2021螢火蟲季， 賞螢活動採用網路報名預約方式，詳情請洽：http:// www.wsfa.com.tw/m/412-1599- 12383.php； 農場入口網站：http://www.wsfa.com.tw/ 。

圖片來源：新北市政府農業局提供