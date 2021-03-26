郭金昇用水彩揮灑30年寶島情 口袋美景特選家鄉新莊展出

藝術家郭金昇遊覽全臺30載、精選城鄉40景、 集錦作品80件，一展畫筆功力及寶島美景。 本次展出作品題材以全臺的城鄉特色為主題， 透過水彩描繪臺灣山川田野的自然景觀、節慶、 巷弄園林等人文景觀，其中傳統鄉城更呈現溫暖的風土民情， 讓觀者就像搭乘時光機，飛越景色也感受故事。

新北市政府文化局表示，郭金昇為新莊在地人， 從事水彩創作與美術教育多年，曾多次獲得教師美展、 全省美展以及雙和美展入選，本次特意選在家鄉展出， 精選他長年走訪全臺各縣市的口袋美景，以畫筆代替相機， 記錄城市與鄉村的縮影，讓民眾走進展間便能深入其境， 郭金昇的細膩筆繪將風景速寫感性呈現， 如同穿越水彩藝術的時光隧道，找回屬於自然與生活的藝術生命力。

藝術家郭金昇表示，水彩就像是人生的另一半， 長年陪伴著他走過千山萬水，即便是在忙碌的教師工作中，都是以「 遊臺灣，玩水彩」為理想目標。至今已創作出300多件作品， 歷年也積極舉辦個展，即便是以前畫過的風景， 經年累月風景也會變得不同，他將多采多姿生活，寄情於水彩畫中， 積聚人生體驗與美妙的彩筆，創造出無限豐富的創作。

「鄉情畫意-郭金昇水彩畫展」，即日起至4月13日於新莊文化藝 術中心藝術廳展出，畫家用絢麗明亮的畫，替展廳妝點， 歡迎各界朋友蒞臨欣賞。展覽洽詢：新莊文化藝術中心、電話：( 02)2276-0182分機101或逕上新莊文藝中心網站ht tp://www.xzcac.ntpc.gov.tw/查詢！