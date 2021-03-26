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郭金昇用水彩揮灑30年寶島情 口袋美景特選家鄉新莊展出

By 台灣英文新聞
2021/03/26 17:29
照片來源：新北市文化局提供

照片來源：新北市文化局提供

藝術家郭金昇遊覽全臺30載、精選城鄉40景、集錦作品80件，一展畫筆功力及寶島美景。本次展出作品題材以全臺的城鄉特色為主題，透過水彩描繪臺灣山川田野的自然景觀、節慶、巷弄園林等人文景觀，其中傳統鄉城更呈現溫暖的風土民情，讓觀者就像搭乘時光機，飛越景色也感受故事。

新北市政府文化局表示，郭金昇為新莊在地人，從事水彩創作與美術教育多年，曾多次獲得教師美展、全省美展以及雙和美展入選，本次特意選在家鄉展出，精選他長年走訪全臺各縣市的口袋美景，以畫筆代替相機，記錄城市與鄉村的縮影，讓民眾走進展間便能深入其境，郭金昇的細膩筆繪將風景速寫感性呈現，如同穿越水彩藝術的時光隧道，找回屬於自然與生活的藝術生命力。

　　藝術家郭金昇表示，水彩就像是人生的另一半，長年陪伴著他走過千山萬水，即便是在忙碌的教師工作中，都是以「遊臺灣，玩水彩」為理想目標。至今已創作出300多件作品，歷年也積極舉辦個展，即便是以前畫過的風景，經年累月風景也會變得不同，他將多采多姿生活，寄情於水彩畫中，積聚人生體驗與美妙的彩筆，創造出無限豐富的創作。

　　「鄉情畫意-郭金昇水彩畫展」，即日起至4月13日於新莊文化藝術中心藝術廳展出，畫家用絢麗明亮的畫，替展廳妝點，歡迎各界朋友蒞臨欣賞。展覽洽詢：新莊文化藝術中心、電話：(02)2276-0182分機101或逕上新莊文藝中心網站http://www.xzcac.ntpc.gov.tw/查詢！

更新時間 : 2021-03-26 20:18 GMT+08:00

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