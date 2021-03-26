香格里拉酒店集團經典傳承歡慶50週年 台灣搶先全球 首波優惠4月1日起開始發送

迎接香格里拉酒店集團即將於2021年4月23日歡慶黃金50 週年，香格里拉台北及台南遠東國際大飯店為慶祝這極具意義的里程碑，特別攜手推出一系列住宿、餐飲、宴會及公益活動等慶祝活動，同慶這榮耀時刻！四月限定尋找1971年4月23日與香格里拉酒店集團「同年同月同日壽星」，可於週一至週四期間免費入住台北或台南一晚！

同時，飯店更專為四月份壽星、或任一月份23日生日貴賓推出「香傳五十‧歡慶經典」住房優惠，即日起至4月30日前以官網最優惠的「優享價」預訂任一房型，再享最低85折優惠，還加碼客房升等、三千元飯店現金抵用禮券及加贈50點貴賓金環會獎勵積分等超值禮遇，不論是親友出遊或是給自己放個假，從時尚首都到陽光燦爛府城古都，隨心挑選享優惠。

而香格里拉台北與台南遠東飯店「遠東Café」自助餐廳與也加碼推出期間限定「五十週年‧五折同慶」，台北預訂4月6日至29日週一至週四晚餐，前50組訂位可享5折超值優惠；台南預訂3月29日至5月31日週日至週四晚餐，八點後用餐5折！活動詳情或預訂，訂房請洽台北 (02) 7711-2080、台南 (06) 702-8899；訂位請洽台北 (02) 7711-2080、台南 (06) 702-8856。

1971年4月23日，香格里拉集團全球第一家豪華飯店在新加坡揭幕，為亞洲式待客之道的新標竿奠定了基礎，並致力於讓賓客體驗極致的熱情好客，以精彩的空間和卓越的服務為消費者創造豐富多彩的旅行、生活、美食和休閒體驗。集團

擁有50年奢華酒店業的深厚經驗，全球範圍內的多元化業務發展已涵蓋飯店、商場、住宅及城市綜合體等多個領域，擁有及管理遍佈全球超過75個目的地100多家香格里拉酒店、嘉里酒店、JEN酒店和盛貿飯店。

精采五十 對號入住免費

香格里拉酒店集團50週年慶當月，台灣區兩家飯店-香格里拉台北及台南遠東特別企劃「對號入住免費」活動，邀請與集團同年同月同日生的「1971年4月23日壽星」，在四月底前於週一至週四期間，可任選香格里拉台北或台南遠東飯店，須提前預約、並於入住時出示身份證件，即可免費入住豪華客房一晚！(台北遠東豪華客房原價21,599元；台南遠東豪華客房原價11,319元；住宿皆不含早餐。)

香傳五十 歡慶經典 指定壽星住房折扣再享多重禮遇

週年慶活動再加碼，香格里拉台北與台南遠東飯店邀請與集團「同月」或「同日」壽星同享優惠。只要是四月或任一月份23日的生日貴賓，可以官網最優惠的「優享價」八五折起，等同於每晚最低4,080元起雙人入住香格里拉台北遠東；或週一至週四每晚最低3,060元起、週五及假日每晚最低4,545元起雙人入住香格里拉台南遠東。

以上優惠皆可再享同類房型免費升等一級、價值3,000元週年慶飯店消費抵用禮券(每張價值500元禮券共六張，可於台北、台南兩館住房、餐飲使用；以及Mega50餐飲等使用)、加訂飯店自助式早餐可享優惠價每位500元(原價每位640元至890元+10%)，以及香格里拉貴賓金環會獎勵積分50點等豐富禮遇。此優惠需於2021年4月30日前，透過飯店官網或電話完成預訂，並在2021年4月1日至8月31日期間入住。上述折扣後需加10%服務費和5%稅金。訂房詳情及預訂請洽台北(02) 2376-3266、台南 (06)702-8899。

五十週年 五折同慶 香格里拉台北台南遠東Café自助餐廳 「五」夠好禮

位於香格里拉台北遠東六樓的遠東Café，自4月6日起至4月29日也加入五十週年歡慶行列，凡前50組預訂週一至週四晚餐即可享5折的半價優惠！平日晚餐原價1,480元需另加一成服務費，現在只要不到千元即可享用五星級自助餐，上述優惠每組預訂人數至多四人，每日限量50組，服務費恕不折扣。

除此之外，位於香格里拉台南遠東十樓的遠東Café 自助餐廳，3月29日至5月31日也獻上優惠，週日至周四晚間八點後用餐享5折優惠，晚餐原價950元，折扣後每位475元需另加一成服務費，5月2日及5月9日恕不適用。訂位請洽：台北(02)7711-2080；台南(06)705-8856。香格里拉台南遠東國際大飯店地址：臺南市東區大學路西段89號，網址：www.shangri-la.com/tainan、香格里拉台北遠東國際大飯店地址：臺北市敦化南路二段201號，網址：www.shangri-la.com/taipei。