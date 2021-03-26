台德經濟合作會議　聚焦生技醫療產業鏈雙贏

經濟部陳正祺次長(前排左7)、德國在台協會處長Dr. Thomas Prinz(前排左6)、友嘉集團朱志洋總裁(前排左8)。(來源：國經協... 經濟部陳正祺次長(前排左7)、德國在台協會處長Dr. Thomas Prinz(前排左6)、友嘉集團朱志洋總裁(前排左8)。(來源：國經協會）

(台灣英文新聞／張雅鈞 台北綜合報導) 今年台德經濟合作會議於3月25日登場，雙方高層財經官員與企業代表透過線上會議交流，共同探討智慧醫療及防疫應用商機，盼共同建立台德生技醫療產業鏈。

由國經協會、德國經濟辦事處(German Trade Office Taipei)及德國企業台灣委員會(Taiwan Committee of German Business)共同舉辦的台德經濟合作會議自開辦以來，深獲雙方政府與企業高度支持及積極參與，現已邁入第33個年頭。本次會議主席由友嘉集團朱志洋總裁及德國企業台灣委員會主席Mr. Dirk Sänger共同擔任，經濟部政務次長陳正祺與德國聯邦經濟能源部政務次長Mr. Marco Wanderwit也藉此進行次長級雙邊對談。台灣駐德國代表處謝志偉大使、德國在台協會王子陶處長Dr. Thomas Prinz、德國經濟辦事處處長Mr. Axel Limberg等亦出席該場會議。

這次會議中的「智慧醫療及防疫應用商機」專題演講與座談，由台灣精準醫療產業協會李鍾熙理事長以及德國外貿與投資處台灣及菲律賓處長 Mr. Alexander Hirschle共同領軍，逾百位兩國政府及民間代表齊聚針對台德防疫應用合作交換意見。

新冠疫情期間，台灣政府援助歐洲國家防疫物資之需，而德國亦在疫苗研發取得突破，國經協會盼雙邊建立生技醫療產業鏈，共創雙贏局面。