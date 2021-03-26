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幼兒開畫展 阿公忙追星 板橋30家幼兒園在市府辦千童美展

By 台灣英文新聞
2021/03/26 17:19
照片來源：新北市政府社會局提供

照片來源：新北市政府社會局提供

兒童節前夕，新北市板橋區30 家私立幼兒園在市府一樓大廳展出千幅創作，每位參展的小朋友興高采烈的觀賞，這是他們人生中第一個畫展，有阿公阿嬤專程跑來，忙著找自己寶貝孫子的作品，這些畫作將透過大人的義買，再將義賣所得捐給新北市好日子愛心大平台。

「我的作品很可愛吧？他們在抱抱親親。」小朋友天真地向觀賞者介紹導覽。原來他們是以仿克林姆知名畫作「吻」為創作，彩繪出立體親吻和擁抱及愛的感覺；也有小朋友仿作夏卡爾的「花束中的戀人」和米勒的「晚禱」，在幼兒園老師的指導下，以廣告顏料、黏土、賽璐璐片等複合媒材拼貼彩繪。

居住在板橋區72歲的張樹仁專程跑來觀展，他說5歲的孫子張耘恩就讀板橋福音幼兒園，幾天前就跟他預約說：「一定要來看我的畫展哦！」他在眾多仿作中一一搜尋寶貝孫子的作品，當找到時興奮地叫說：「阿孫好棒棒！」這幅作品他絕對會義買收藏。 這項名為「童真創作、同心傳愛」活動，係由新北市板橋幼兒教保協會與社團法人新北市兒童教保協會共同發起辦理，從26日起一連3天在市府一樓西側大廳展出，每天換展，各展出600幅幼兒的作品。

社會局主任秘書吳淑芳、板橋幼兒教保協會理事長薛艷珠和新北市兒童教保協會劉怡君等人，為畫展揭開序幕。吳淑芳表示，透過繪畫仿作活動，讓幼童表達內心世界的愛與關懷，也歡迎市民朋友，尤其是幼兒的家人到場捧場，為小小藝術家加油鼓勵。

更新時間 : 2021-03-26 20:18 GMT+08:00

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