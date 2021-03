國家兩廳院攜亞洲場館推製作人工作坊　國際導師開班即日起線上報名

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導) 國家兩廳院自2019年啟動為期三年「亞洲連結 」計畫,今年(2021)首度結盟亞太區域藝術機構平台,推出系列工作坊,導師由國際製作人出任,開放線上報名至4月21日止。

「亞洲連結 」將與新加坡濱海藝術中心(Esplanade-Theatres on the Bay, Singapore)、韓國國家劇院(National Theater of Korea, South Korea),以及日本東京藝術劇場(Tokyo Metropolitan Theatre, Japan)結盟,四大場館攜手規劃「亞洲連結:製作人工作坊」(Asia Connection: Producers Camp),以亞太製作人為參與對象,藉由工作坊共同孵化亞太區域製作,健全區域內專業表演藝術製作人制度和製作系統,建構強而有力的亞洲創作網絡。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示,回顧當代亞洲表演藝術,少有亞洲館際共創或共製在地文本,大多仍停留在資源與創作豐沛的歐美市場,但其實亞洲藝術創作能量非常旺盛,因此跨國跨館際合作的聯盟,可給予更多的支撐與觀點。

「亞洲連結:製作人工作坊」串連製作人與場館機構間的合作與激盪,今年將原定實體舉辦的五天工作坊將調整為連續三週,每週二至週四晚間於線上進行,透過論壇課程、小組討論、導師陪伴等方式進行。

2021年首屆工作坊國際導師將邀請英國阿喀郎.汗舞團(Akram Khan Company)製作人Farooq Chaudhry、新加坡國際藝術節前任藝術總監王景生、荷蘭阿姆斯特丹劇團(International Theater Amsterdam)創意總監Wouter van Ransbeek、英國沙德勒之井劇院(Sadler's Wells)藝術總監暨執行長 Alistair Spalding、澳洲澳亞藝術節(OzAsia Festival)藝術總監Annette Shun Wah,從團體課程、一對一個案討論及提案演練,培養製作人與創作者對話能力。

更多詳細資料請見國家兩廳院官網

報名方式

提交一件尚在發展階段的製作企畫(建議2023年後首演),若為亞洲議題、亞洲跨國共製為創作規劃者尤佳,特別是在後疫情時代的創作反思,透過使用線上創作或非實體展演等技術支援,如何融入線上語彙的創作形式與社會觀察等。

企劃內容包含(但不限於)創意概念、製作團隊、工作與展演期程、預算(製作規模以NTD450萬、USD15萬為方向)與資源鏈結等規劃。

報名條件

對象:以亞太區域為工作基地、表演藝術產業為主要工作範疇的製作人,至少擁有5年以上製作經驗,可英語溝通,具國際合作、共製經驗者尤佳。

人數:開放報名甄選11名。(預計備取5名;上述不包含兩廳院與結盟場館的4位推薦製作人)

報名時間(台灣時間GMT8+)及方式

2021年3月10日(三)12:00至4月21日(三)23:59止,一律採取線上報名。

工作坊時間

2021年8月31日至9月2日、9月7日至9月9日、9月14日至9月16日,共三個星期的週二到週四(台灣時間)晚上18:30-21:00