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藝術響應聯合國環境永續目標　全球首場實體展台北驚見漸融冰山

SDGs Art 2021 全球首場實體展覽台北登場

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2021/03/26 16:06
SDGs Art 2021 全球首場實體展覽台北登場(圖/Taiwan News_Lyla Liu)

SDGs Art 2021 全球首場實體展覽台北登場(圖/Taiwan News_Lyla Liu)

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)以聯合國永續發展目標為題，SDGs Art 2021由王焜生出任策展人，邀請義大利及台灣五組藝術家展出，於3月25及26日微風南山藝文中心登場。

聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）系列目標從2016年持續到2030年進行，具體目標包含消除飢餓、消除各形式的貧窮、促進和平且包容的社會等共17項，隨附指標則有169項。

SDGs Art展覽透過藝術支持永續目標，以線上形式在瑞士日內瓦的官網上展出，全球首場實體展會則於台北登場，由台灣知名藝評王焜生策展，參展者包含義大利藝術家Willy Verginer、台大醫學院吳寬墩醫師、留法藝術家常陵、景觀設計師安庾心、科技藝術家林品玄團隊，共十件展品含平面繪畫、互動裝置、雕塑等，內容多元豐富。

藝術響應聯合國環境永續目標　全球首場實體展台北驚見漸融冰山
策展人王焜生(中)、創意監製嚴德芬(右三)、常陵(右二)、安庾心(右一)、吳寬墩(左三)與林品玄團隊(左二與左一)(圖/Gita.Art提供)

策展人以義大利雕塑家Verginer創作迎賓，「水中之影」可見木雕的小孩一顆頭浮出海面，天真的神情映照身旁漂浮的一堆垃圾極為諷刺，王焜生表示，展出以自然、不人為的方式呈現，要回到生命本質，也盼純潔的孩子喚起大人美好的初心。

王焜生說明，Verginer一直生活在大自然中，作品長期關注社會議題，此次雕刻材質使用質地偏軟的菩提樹跟椴木，沒有過多修飾的原木分別只加上一個顏色－藍色及橘色，透過游泳的小孩跟女性，傳達海洋生態汙染議題。

「藝術創作不需要透過複雜的工法工序，很簡單的就可以把生命傳達出來，概念也就清晰」，王說，展覽探討永續環保及社會正義，挑選的藝術家從生活實踐概念，長期關注這些議題。

藝術響應聯合國環境永續目標　全球首場實體展台北驚見漸融冰山
Willy Verginer(圖/Taiwan News_Lyla Liu)

藝術響應聯合國環境永續目標　全球首場實體展台北驚見漸融冰山
Willy Verginer(圖/Taiwan News_Lyla Liu)

設計師安庾心從小移民南非愛好園藝植栽，「竹林山水」使用竹子做為主角，融合世界美景，畫面呈現竹子鮮豔的上半部及綿密下半部，代表看不見的文化其實都是息息相關的，也隱喻無論身處何方，生命最終會回歸到一起。

吳寬墩醫師自問「藝術可以帶來什麼？」創作和環境相關，探討資源消耗，他關心下一代將面臨資源匱乏，畫出一片乾涸的大地，雖然有許多水龍頭，但是打開卻沒有水滴流出。

吳寬墩「戰爭與和平系列」探討以宗教為名，行掠奪之實的十字軍東征等歷史事件，士兵的臉都用鴿子代替，更拋出哲學性大哉問，人類追求的「到底是和平共處烏托邦，還是殘暴的戰爭世界？」

藝術響應聯合國環境永續目標　全球首場實體展台北驚見漸融冰山
林品玄作品(圖/Taiwan News_Lyla Liu)

值得一提的是，展出中唯一的科技藝術品來自藝數網科技藝術團隊，即時偵測世界各城市的環境數據，如溫度、濕度、空汙指數等，結合北極冰山與北極熊的動態變化呈現，更呈現另外一座城市數據當作對照組。

創辦人林品玄想讓大家對全球暖化有感，他說，當初的想法很簡單，因為家鄉台南很熱，想做一個作品帶來清涼的感覺，透過程式連結數據可以看出氣候對冰山造成的影響。

若是太熱了，可見北極熊跑出來懶洋洋的把腳泡在水裡消暑，林品玄透露，創作裡的北極熊代表人類，冰山則象徵人們的內在世界，代表我們心中的那座冰山，我們偶爾也會感到孤獨，其他的生物就如同社會上遇到的各式各樣的人。

藝術響應聯合國環境永續目標　全球首場實體展台北驚見漸融冰山
安庾心繪畫(圖/Taiwan News_Lyla Liu)

藝術響應聯合國環境永續目標　全球首場實體展台北驚見漸融冰山
台大醫學院吳寬墩醫師創作(右)及留法藝術家常陵作品(圖/Taiwan News_Lyla Liu)
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