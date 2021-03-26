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台中捷運試營運首日運量5.5萬人次　小綠綠福利社27日起快閃4天

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/03/26 16:01
台中捷運綠線昨（25）日起恢復試營運，首日總運量達5萬5205人次。（台中市政府提供）

台中捷運綠線昨（25）日起恢復試營運，首日總運量達5萬5205人次。（台中市政府提供）

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）台中捷運綠線昨（25）日起恢復試營運，首日總運量達5萬5205人次，中捷表示，接下來將做好疏導措施，以備戰試營運期間首個清明連假的乘車人潮。另外，粉絲們敲碗的小綠綠周邊商品也將於明(27)日、4月3日、4日和10日在特定車站舉行快閃行動，粉絲們千萬別錯過。

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中捷表示，捷運綠線試營運期間至4月23日，比照正常營運班表在每日6時至24時發車，試營運首日全線總運量達5萬5205人次。以各車站運量來看，前3名依序是高鐵台中站9320人次、市政府站5840人次、北屯總站5040人次。

中捷表示，這次營運時間從6時開始，較上次提早1小時，通學、通勤的旅客明顯增加，趨近正式營運的樣態，中捷公司估算正式通車第一年日平均運量為5萬1500人次，試營運平均運量會高於此數字，因此首日運量符合預期。

中捷指出，明後天是試營運期間第1個週末，運量將再提升，下週則是長達4天的清明連假，返鄉及觀光的人潮將大增，預計會創下運量高峰，中捷公司已擬定疏導措施，若月台及大廳層人潮過於擁擠，將啟動人潮管制計畫，進一步管制進站人數及將下車旅客引導出站，以維持車站人潮動線順暢。

另外，在小綠綠周邊商品方面，除車站販賣機全面上線販售周邊商品外，「小綠綠福利社」快閃店花車也安排4次快閃行動，分別於明(27)日、4月3日、4日上午10時30分至下午4時在高鐵台中站一號出口意象區，4月10日上午10時30分至下午4時在市政府站一號出口登場。

中捷表示，「小綠綠」是台中捷運綠線全自動無人駕駛列車擬人化的角色，在台中捷運粉絲團受到歡迎，並發展出周邊商品。配合試營運及通車時程，中捷公司陸續推出系列商品。

中捷指出，小綠綠此次快閃店以列車或其他捷運元素為設計意象，搭配通車紀念開發實用性商品，和粉絲一起迎接台中捷運新生活，首推品項包括列車微型積木、小綠綠摺疊環保購物袋、中捷動漫明信片；此外，也將持續販售小綠綠Q版角色周邊商品，為中捷增加品牌曝光，並為授權商機鋪路，讓擬人化的小綠綠角色療癒每位粉絲的心，品項包括迴力車、訂書機、抱枕、文具組、超輕量自動傘、小綠綠出沒中卡套。

中捷表示，小綠綠周邊商品目前規劃於車站花車、販賣機獨家販售，未來也不排除在便利商店寄賣，授權商品也將同步在廠商販售通路銷售，如便利商品、書局、觀光景點伴手禮店與經銷商通路等，讓粉絲們能透過行動支持小綠綠和小綠綠周邊商品。
台中捷運

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