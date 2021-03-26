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新疆棉風波Burberry也遭殃 中國代言人、手遊終止合作

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/03/26 15:59
中國女星周冬雨（圖／周冬雨工作室微博）

中國女星周冬雨（圖／周冬雨工作室微博）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）拒用新疆棉之爭議持續發酵，許多品牌紛紛遭中國抵制，而英國Burberry則成了首個遭受波及的國際精品，除了品牌代言人周冬雨宣布終止合作，其經典格紋也在中國電玩《王者榮耀》中遭到抹去。

近日國際對中國侵犯新疆人權祭出聯合制裁，中方除了用制裁手段以牙還牙，也對多家拒用新疆棉的品牌開鍘，快速時尚品牌H&M、運動大廠Nike與Adidas都是被點名祭旗的對象。

路透報導，「良好棉花倡議」（Better Cotton Initiative）去年10月以人權迫害疑慮為由，不再為新疆棉背書，而Burberry就是組織其中一員，其棉花來源為美國、澳洲、土耳其、印度與埃及。在中國名人急著切割之際，Burberry也受到了這波抵制潮衝擊。

中國女星周冬雨經紀公司25日表示，Burberry並未清楚揭示其對新疆棉的立場，周冬雨抵制任何汙衊中傷中國的言論及行為，即日起終止與該品牌的合作關係。手遊《王者榮耀》也在官方微博宣布不再讓其角色穿上Burberry經典格紋服飾，網民一片叫好。

儘管包括張鈞甯、彭于晏、陳奕迅在內的港台藝人紛紛與涉及爭議的品牌解約「輸誠」，香港藝人杜汶澤卻獨排眾議，在臉書發了一張穿著Nike休閒鞋的照片力挺該牌，「我穿Nike，我驕傲」。他也在另一篇貼文中，闡述對「藝人舔共」的看法，勸大家不用太認真，繼續「聽歌的聽歌，看戲的看戲，不要存在太多幻想」。

延伸閱讀：
反制中國新疆人權罪行 歐美英加聯合制裁
【新疆再教育營】暗夜裡的腳步聲 BBC揭維族女子遭輪姦凌虐
Burberry
新疆
新疆棉
抵制
制裁
精品
代言
周冬雨
王者榮耀

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