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每26分鐘有1人死於心臟病 醫：8成可預防 避免6大「傷心」壞習慣

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/03/26 15:25
示意圖／Getty Images

示意圖／Getty Images

(台灣英文新聞/醫藥組 綜合報導)這幾年接連有正值青壯年企業家、男星和模特兒因心血管疾病驟逝，他們熱愛運動，也都有定時健康檢查，突然的離世每每讓人一陣錯愕。國健署表示，八成的心臟病與中風的過早死亡是可以預防的，其中有6大壞習慣超「傷心」，你中了幾個呢？

根據衛福部108年死因統計，心臟病是國人第二號殺手，平均每26分鐘就有1人死於心臟病，如再加上腦中風、高血壓、糖尿病及腎臟病等血管性疾病，每年則造成5.3萬人死亡，超過頭號殺手癌症奪走的人命。

老化雖是心血管疾病的危險因子之一，但隨著生活型態改變，工作壓力大、少運動、外食族居多的年輕族群，更應愛護自己的心，檢視壞習慣有多少，風險就會有多高，千萬別仗著年輕就透支自己的健康。

壞習慣拉近與心血管疾病的距離檢視單:

  • ¨壞習慣1.飲食不均衡，愛重鹹、嗜糖、油炸、加工品、精緻化飲食。
  • ¨壞習慣2.缺乏運動；建議每週應累積150分鐘的中度身體活動(例如快走、慢走、騎自行車)。
  • ¨壞習慣3.睡眠不規律。
  • ¨壞習慣4.抽菸、喝酒不忌諱。
  • ¨壞習慣5.體重過重或肥胖不在意。
  • ¨壞習慣6.有三高（高血壓、高血糖及高血脂）等慢性病不控制。

心血管疾病之急性發作如心肌梗塞及腦中風是危及生命之緊急狀況，中華民國血脂及動脈硬化學會葉宏一名譽理事表示，儘早就醫可減少死亡及病後殘留失能之嚴重度，增加復原機會。

葉宏一補充說明，多留意自己或親友身體的變化，如果出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等症狀，另更年期女性可能出現氣喘、背痛等非典型症狀，很有可能是心臟病急性發作。
心血管疾病
心臟
中風
主動脈剝離
心因性猝死

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