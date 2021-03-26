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美台海巡合作備忘錄 蕭美琴與AIT藍鶯25日華府共同簽署

By 台灣英文新聞－編輯
2021/03/26 14:20
AIT執行理事藍鶯（左起）、美國海岸防衛隊國際事務處長卡塔爾多、駐美代表蕭美琴及美國國務院代理亞太助卿金成，25日於美台海巡合作備忘錄簽署...
AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）（左）與駐美代表蕭美琴（右）簽署合作備忘錄（來源：<a href="https://twi...

AIT執行理事藍鶯（左起）、美國海岸防衛隊國際事務處長卡塔爾多、駐美代表蕭美琴及美國國務院代理亞太助卿金成，25日於美台海巡合作備忘錄簽署...

AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）（左）與駐美代表蕭美琴（右）簽署合作備忘錄（來源：AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）（左）與駐美代表蕭美琴（右）簽署合作備忘錄（來源：蕭美琴Twitter

（台灣英文新聞／政治組　台北報導）美東時間3月25日（台灣時間3月26日）美國在台協會（AIT）及駐美國台北經濟文化辦事處（TECRO）已共同簽署成立海巡工作小組（CGWG）備忘錄。該備忘錄為拜登政府簽署的首份美台合作備忘錄。

AIT指出，美國國務院代理亞太事務局助卿金成（Sung Kim）及美國海岸防衛隊（USCG）國際事務處主任卡塔爾多（Ann Castiglione-Cataldo）皆出席見證AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）與駐美代表蕭美琴簽署合作備忘錄。

根據備忘錄內容，台美雙方設立海巡工作小組，美國海岸防衛隊（USCG）及台灣海巡署在這平台上「增進溝通、建立合作關係、並分享資訊」。同時，雙方合作目標為保護海洋資源、減少「非法、未報告及不受規範」之漁業行為，海上聯合搜救及海洋環境污染應變活動等也涵蓋其中。

AIT強調，該合作是以雙邊強韌的人民關係作為基礎，未來美國會支持台灣有意義參與全球關切議題並作出貢獻，包括在海上安全、建立能促進海上執法資訊交換及國際合作網絡等。

台灣駐美辦事處提供的新聞稿指出，蕭於致詞時引述了總統蔡英文所說「海洋就寫在台灣人的DNA裡」，並提及台灣做為印度太平洋區域負責任的利害關係人，隨時願意在海洋相關議題做出貢獻，也期待雙方工作小組成立後，能締造更堅韌的夥伴關係。

蕭也在簽署完成後於Twitter上表示很高興能代表台灣簽署海巡工作備忘錄，美台有望在「海洋安全、人道主義救援、漁業執法、海洋環境等方面更密切的協作」。

本備忘錄為美國總統拜登（Joe Biden）上任以來簽署的首份美台合作備忘錄，在二月中國「海警法」實行以及本月16日舉行的2加2美日會談後，除了「彰顯美台夥伴關係」，也為南海勢力的拉鋸更添一分張力。
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