脫離王室猛掙錢 　英國哈利王子獲新頭銜「影響長」

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）脫離王室後努力掙錢的英國哈利王子，最近找到了一份新頭路，他將加入美國矽谷新創公司BetterUp，擔綱「影響長」（Chief Impact Officer）一職，這聽來有些「花俏」的頭銜，顯然是看好這位名人所能帶來的免費廣告效益。

CNN報導，BetterUp是加州一家提供心理健康服務之公司，哈利將在產品策略決策、慈善活動、促進心理健康等工作扮演重要角色。對於這位王子的待遇，公司保密到家，而這項職務也具相當的獨立性，並無上下從屬關係。

BetterUp執行長Robichaux向美聯社透露，這項合作是由共同朋友牽線，洽談已有數月，彼此都很有熱忱，盼能藉科技協助人類成長。對於哈利英國王室身分的敏感性，Robichaux並不擔心，指哈利待人實誠，親和穩重，必要場合不會缺席。至於外界好奇身為「王子的老闆」是何感覺？他淡化此一關係，尷尬笑稱視其如夥伴。

自哈利與妻梅根於2020年宣布脫離王室，舉家遷至加州後，沒有了國家資助，只能自食其力。哈利甫獲華府智庫「阿斯本研究所」（Aspen Institute）聘用，將提供打擊假消息的相關經驗。二人也將觸角伸及娛樂影視業，已與Netflix、Spotify談好合作。

這對帶著王室光環的夫妻，日前在歐普拉專訪大爆秘辛，從種族歧視到輕生念頭，廣掀波瀾，也證明了儘管名義上脫離王室，二人引發話題的功力仍不可小覷。

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