Nike捲入新疆棉風暴　中國網民砲火猛烈藝人急切割

(台灣英文新聞/張雅鈞 綜合外電報導)全球知名體育品牌NIKE因其官網所發布的聲明中稱,因「關注」新疆地區的強迫勞動情形,不會採用來自該地區的棉花。該聲明惹怒廣大中國群眾,網民們群起撻伐,砲火猛烈。

Nike並未在其官網上顯示該聲明的發佈時間,內文提及「 我司關注發生於新疆維吾爾區,或與其相關強迫勞動的報導(We are concerned about reports of forced labor in, and connected to, the Xinjiang Uyghur Autonomous Region (XUAR). )」,所以不採用來自該地區的棉花。Nike表示其棉花係透過國際非營利組織「良好棉花發展協會(BCI)」的棉花採購協議取得。

隨H&M 正式宣告拒絕使用新疆棉花而引發中國人民的怒火,Nike也因其針對新疆棉花所發佈的聲明稿而捲入此次的棉花風暴。中國網民在社交平台如微博上群其攻訐,並發起了「#我支持新疆棉花# 」的活動。

路透報導,該活動於網路上迅速延燒,中國藝人們紛紛表態,並實際行動停止與相關企業或品牌的合作。其中Nike中國代言人、知名偶像王一博在25號上午發佈聲明,稱「堅決抵制任何汙化中國的言論與行為,國家尊嚴不容侵犯」,決定停止一切與該運動品牌的合作。 隨後,近日以「以家之名」一劇創事業新高的的中國女演員譚松韻也發表聲明與該品牌切割。

不只是王一博及譚松韻,愈來愈多中國藝人加入抵制Nike及H&M的行列,包括曾為其代言的黃軒、宋茜等人。

截至截稿前,儘管於微博上遭中國網友大肆圍剿,該品牌尚未就本事件做出回應。