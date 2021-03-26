美總統拜登首場正式記者會　談中國政策「競爭不對抗」

（台灣英文新聞／國際組綜合報導）上任二個多月的美國總統拜登（Joe Biden）週四（25日）舉行上任後首場正式記者會，媒體形容是美國百年來最遲的新任總統記者會，記者會上拜登預告 2024 年他將角逐連任，談疫苗、北韓、以及中美關係。

約一個小時的時間裡，記者會聚焦在邊界非法移民、參議院議事規則與投票權改革等內政議題，外交方面僅觸及阿富汗撤軍、北韓再度試射飛彈，以及美中關係發展。

拜登就任以就馬不停蹄參與抗疫工作，拜登在記者會上更上修疫苗普及新目標：上任百日內，讓2億劑疫苗完成施打。

關於美軍駐軍阿富汗撤出時程，拜登也只說很難如先前協議設定的5月1日達成。

談及美中關係，拜登談到他跟中國國家主席習近平的私交。他表示，他跟習近平兩人在分別擔任副總統與副主席時就有過多次私下詳細、直率的對談。不過中央社報導指出，拜登恐怕錯估他對習近平的了解，畢竟當時習仍為副手身份，加上又是透過口譯交談，習的治國理念能有多真實向拜登陳述，恐怕是一大問號。

談到中國在新疆大設集中營關押維吾爾少數族裔、打壓香港民主、軍事威脅台灣等行為，報導認為，拜登用詞相較川普和緩，只說習近平「骨子裡沒有半點民主」。

說到他和習近平的二小時通話，拜登說他明確告知習「美國和中國在科技投資上會保持競爭關係，美國也會持續提倡人權議題」。拜登也說會尋求民主盟國共同合作，要求中國遵守國際規範，公平競爭、公平貿易。

路透社25日報導，選在拜登記者會前夕，北韓飛彈又來搗亂。北韓表示25日試射的是「新開發的新型戰術導向發射體」，這兩枚武器準確命中600公里以外的目標。美國國務院發言人稱北韓的核子和彈道飛彈計畫「非法」、「對國際和平與安全構成嚴重威脅，破壞全球禁止核子擴散制度」。美國總統拜登在記者會上表示北韓此舉違反聯合國安理會決議，若事態升級美國必然會有所回應，「不過和川普一樣，我仍願意與北韓外交接觸」，但必須是在非核化認知的前提下談。