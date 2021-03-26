台鐵鳳梨米漢堡來囉！薑黃燒肉、紅藜烘蛋限量開賣　可享飲料優惠價

台鐵今（26）日推出2款鳳梨米漢堡新品，已於台北車站限量開賣(圖/台鐵) 台鐵今（26）日推出2款鳳梨米漢堡新品，已於台北車站限量開賣(圖/台鐵)

(台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導)台鐵新花招！今（26）日推出2款鳳梨米漢堡新品，已於台北車站限量開賣，購買可享飲料優惠價。

台鐵三月初已搶先推出使用鳳梨為醃料滷製的排骨便當，更於上周推出鳳梨風味便當，以實際行動挺農民，在台北站可品嘗到特色便當「黃金梅花豬排」，台中站則為「夏威夷炒飯」酸甜爽口富含營養，且台北站更加碼於開賣首日贈送限量手做天然果乾，深受消費者歡迎。

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今（26）日台鐵台北餐廳再度以鳳梨為主角，開發2款鳳梨米漢堡新品，分別為「薑黃燒肉米堡」及「紅藜烘蛋米堡」，兼具健康及美味，自即日起至4月5日限量開賣。

此次推出的兩款米漢堡以清甜鳳梨作為內餡，「薑黃燒肉米堡」入目就是一片被薑黃韻染燦爛的金黃色，包住醃製軟嫩、鹹香撲鼻的燒肉，搭配甘甜解膩的鳳梨，鹹甜交織風味十足；「紅藜烘蛋米堡」以健康紅藜米飯裹住彩椒烘蛋和香椿豆包，再夾入一片鳳梨，彩椒芬芳、豆包鮮嫩入味，捲著清新果香，絲絲入扣、回味無窮。

自今起上午10時，米漢堡可於於台鐵便當台鐵北車站1號店購入，每日限量各30份，每份售價新台幣$69元。凡是購買米漢堡1個，即可以30元加價購1瓶鐵觀音(原價新台幣＄35元)。