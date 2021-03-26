帛琉旅遊泡泡首發團秒殺！ 4/1下午2時30分台灣起飛

台灣、帛琉旅遊泡泡首發團將於4月1日出團，由華航的波音737-800客機執飛。（圖取自instagram.com/visitpalau_t... 台灣、帛琉旅遊泡泡首發團將於4月1日出團，由華航的波音737-800客機執飛。（圖取自instagram.com/visitpalau_tw）

（台灣英文新聞／生活組 綜合整理報導）帛琉旅遊泡泡4月1日出團，初期由華航負責每週飛2班。華航今（26）日表示，首發團將於台灣時間下午2時30分起飛，當天晚間7時20分到帛琉。華航上週也公布由雄獅、鳳凰、巨大、五福、大榮及KKday共6家旅行社銷售產品。

華航指出，帛琉旅遊泡泡以波音737-800客機執飛，每班旅客限110人，航程約4小時。4月1日配合首發團慶祝活動，航班將於下午2時30分出發，帛琉時間晚間7時20分抵達，首發團旅客將於4月4日當地時間晚間7 時50分返程，晚間10時50分抵達台灣。

華航表示，原本帛琉旅遊泡泡是規劃每週四、週日飛航，但因旅遊業者認為週三、週六飛產品較好包裝，第2週開始，安排每週三、週六飛航，去程CI028台北-帛琉航班，下午1時30分從台北起飛，當地時間傍晚6時20分抵達帛琉；返程CI027帛琉-台北航班，仍是當地時間晚間7時50分起飛，晚間10時50分抵達台北。

據了解，各家旅行社推出的產品有4天3夜及5天4夜，價錢都含機場核酸PCR檢測費用，4天3夜的約7萬多元，5天4夜的售價都超過8萬元，雖然價錢不便宜，但民眾反應熱烈，一上架立刻秒殺。

桃機和指揮中心也公布了出境的採檢相關細節，桃園國際機場股份有限公司表示，已確定利用第2航廈3樓出境大廳北邊通道為採檢站位置，鄰近6號報到櫃檯。

桃機公司總經理但昭璧說，PCR檢驗後每人會拿到實體檢驗報告，等待檢驗結果時間約3.5小時，確認全團旅客陰性才能接著報到登機程序，加登機前2小時作業時間，旅客須在班機起飛前5.5個小時到桃機，檢體則統一送桃園醫院篩檢。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥24日表示，因應帛琉旅遊泡泡即將出團，已將機場動線做了詳細規劃，旅客須提前在上午8時陸續到機場報到，依照團體旅客整團依序採檢，並等待採檢結果。

陳宗彥說，目前機場非管制區共規劃2個休息區，民眾可以在那邊休息、逛街，並等候採檢結果，拿到檢驗證明後將整團依序登機，預計登機前2小時就能完成所有檢驗程序。