美眾議員譴責反亞裔 感謝台商捐口罩當範例

美國民主黨國會議員謝安達今天出席台美商會捐贈口罩儀式，譴責近一年增多的仇恨亞裔事件，稱讚台灣裔美國人的義舉是促進族群融合的範例。



選區在亞裔聚集的洛杉磯地區、從政20多年的謝安達（Adam Schiff）擁有華語名字，他是民主黨籍國會要角，現任眾議院情報委員會（House Intelligence Committee）主席。



經由駐洛杉磯台北經濟文化辦事處牽線，洛杉磯台美商會聯繫上國會議員謝安達。在他協調下，台商今天把台灣製造、箱子印有國旗的5萬片口罩捐給洛杉磯區食物銀行（Los Angeles Regional Food Bank）。



疫情未解之下，食物銀行倉庫裡的物資，攸關數萬貧寒家庭的溫飽。執行長佛拉德（Michael Flood）表示，該單位與大洛杉磯地區700個慈善組織合作，每月幫助90萬名低收入居民。



這批5萬片口罩將隨救濟食物一起發放，送到清寒人家手中。佛拉德感謝台美商會、辦事處，疫情期間無數家庭三餐不繼，更沒有能力購買口罩，這批捐贈真正可以拯救人命。



謝安達接受中央社記者訪問時，談到最近一年隨著疫情而升高的仇恨亞裔事件，表達譴責暴力的立場，「我們看到亞特蘭大的槍擊案是最糟糕的一場惡夢。我們大家都有責任站出來反對偏見與仇視」。



謝安達指出，更令人難過的是，聽到亞裔美國人特別是年長者說，光在街上行走都覺得害怕。他認為這現象不應繼續下去，「我們國家美好的一面就是多元融合。人們從世界各地來到這裡追求美好生活。這是我國最重要的理念」。



謝安達說：「感謝台美商會捐贈這批口罩，這是呈現了我國美好的一面，這是族群融合的範例，示範了我們如何團結對抗疫情。」



洛杉磯台美商會會長劉雅薇致詞時也為亞裔發聲，她說：「身為台灣裔美國人，我們也是亞洲裔。美國是一個多元族群的大熔爐，但我要告訴大家我們都是美國人，我們希望幫助我們國家，共同度過難關，讓美國再次成為一個安全的地方。」



駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境以「今日此刻我們都是洛杉磯人」為開場白致詞。他說：「針對亞太裔而來的仇恨犯罪是一個嚴重問題，我們很高興看到美國總統拜登發聲，支持亞裔美國人，包括在場的台灣裔美國人，他們是這個國家裡的良善力量。」



洛杉磯地區選出的美國聯邦眾議員謝安達（Adam Schiff）（右）25日協助洛杉磯台美商會捐贈5萬片台灣製口罩給社福機構。駐洛杉磯台北經濟文化辦事處長黃敏境（左）致贈台灣黑熊的防疫包。(中央社)