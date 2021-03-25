反制中國「海警法」?! 台灣與美國雙方3/26將簽署「海巡合作備忘錄」

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 外交部今天（3/25) 預告，台美明（3/26) 下午將簽署「台美海巡合作瞭解備忘錄」，外交部長吳釗燮、海巡署長周美伍、海委會主委李仲威及美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）都將出席宣布茶會。

此為示意照 (圖/美國在台協會 AIT檔案照片)

中國自今年(2021年) 2月開始實施「海警法」，允許海警部隊對外國船舶使用武器，且在釣魚台海域動作頻繁，引起日本抗議，認為加劇東海與南海緊張局勢。

在周邊海域情勢緊繃之際，台美「準軍事合作」似乎進一步升溫。但相關官員表示，合作項目並無涉艦艇「協防」，均為既有合作交流事項。

上週二(3/16)美國國防部長奧斯汀和國務卿布林肯，與日本防衛大臣岸信夫、外務大臣茂木敏充舉行雙邊會談。這也是拜登總統上任以來首次「日美安全保障協議委員會」（2加2會談），會中雙方對美國與中國緊張關係升高情勢下的台灣海峽，可能發生難以預料事態，表達共同關切。

日本防衛大臣岸信夫與美國國防部長奧斯汀，確認在台灣發生突發事態時將密切合作。岸信夫說，今後有必要探討自衛隊能為支援台灣的美軍提供何種協助。

對於日本與中國在東海的島嶼主權爭執，美日雙方部長16日也論及華府「堅定不移」捍衛日本的承諾，同時重申反對中國在南海的「非法」海洋主權聲索。

兩國部長也共同「嚴重關切」中國1月通過「海警法」等「引起混亂的發展局面」。「海警法」允許海警局在「中國管轄海域」對外國船隻動武。中國「海警法」今年2月1日生效時，也引起周邊鄰國強烈疑慮與抗議。